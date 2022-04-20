Akşener: Milletimiz Türkiye’nin düşürüldüğü durumun faturasını, gerçek sorumlusuna kesecek
10:43 20.04.2022 (güncellendi: 11:01 20.04.2022)
© Akşener/Twitter/ScreenshotAkşener
© Akşener/Twitter/Screenshot
İYİ Parti lideri Akşener, "Sandık gelecek, milletimizin çelikten iradesi, Türkiye’nin düşürüldüğü durumun faturasını, gerçek sorumlusuna kesecek" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
Akşener’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Yakında kahve falı da bakmaya başlarsa hiç şaşırmayın. Milletimiz bugün tane ile domates alıyor bay kriz 2053'te lojistiğimiz harika olacak diyor. Milletimiz bugün arabasına mazot alamıyor bay kriz 2053'te ulaştırma muhteşem olacak diyor. Milletimiz bugün temel gıda maddelerine bile erişemiyor bay kriz 2071 olağanüstü olacak diyor. Şu ciddiyetsizliğe bakar mısınız! Muhterem, yahu bugün ne olacak? Masal anlatmayı bırak biraz da ondan bahset. Eğer Türkiye'ye dair bir vizyon ortaya koymak istiyorsan önce Türkiye'nin sorunlarını çöz. Biz o sözleri bundan 11 yıl önce de dinledik. Hedef 2023 idi dimi. Hey gibi neler vadediyorsun neler! Mesela ihracatımız 500 milyar dolara dış ticaret hacmimiz de 1 trilyon dolara ulaşacaktı.
Sayın Erdoğan biz senin bu masallarını çok dinledik ama artık anladık ki sen bütün bunları Türkiye için bir vizyon olarak değil, iktidarını ayakta tutmak için söylemişsin. Milletimize düpedüz yalan söylemişsin.
Bay kriz ve liyakatsiz kadrolarının aklı, başka türlü çalışıyor. Bakın geçenlerde, Afrika ülkesi Zambiya’yla, bir anlaşma imzaladılar. İmzaladıkları anlaşmada diyor ki; “Gemilerle, karşılıklı liman ziyareti yapılması.” Yani Türk gemileri ve Zambiya gemileri, karşılıklı limanları ziyaret edecek. Ne güzel. Güzel olmasına güzel de, ortada küçük bir sorun var; Zambiya’da liman yok. Çünkü Zambiya’da, deniz yok. Viktorya Şelaleleri’ni deniz zanneden, üstün bir coğrafya bilgisiyle, karşı karşıyayız.
Sandık gelecek, milletimizin çelikten iradesi, Türkiye’nin düşürüldüğü durumun faturasını, gerçek sorumlusuna kesecek.
'Gençlerimiz korkunç bir umutsuzluk iklimiyle mücadele ediyor'
Gençlerimizin durumu da, esnafın durumundan iyi değil. Bugün ülkemizde gençler; kendilerine dair, acı bir değersizlik hissiyle, yarına dair, derin bir öngörememe hâliyle, ülkemize dair, korkunç bir umutsuzluk iklimiyle, mücadele ediyorlar.
Buna bir cevabın var mı, Bay Kriz? Sağlıklı yaşam koçluğuna soyunduğun gençlerin, durumundan memnun musun? Bu gencimize, aromalı kahve ve tropik seyahatler dışında, bir tavsiyen var mı? Yazıklar olsun.
Aziz milletim; Devletin, milleti ile kurduğu bağın temelinde, adalet vardır. Çünkü adalet; Milletin özgürlüğünü ve eşitliğini esas alır. Peki bir devlet, adaleti nasıl sağlar? İlk önce; Milletinin, adalete olan inancını koruyarak sağlar. Sonrasında; bireyin ve kamunun vicdanının sesini, duyurarak sağlar. Ve en son olarak; bu sesi, hem yasalarla, hem de kurumlarla gözeterek sağlar.
Bugün artık Sayın Erdoğan; işine geldiğinde, Cumhurbaşkanı kimliğiyle, meydanlarda, işine geldiğinde, AK Parti Genel Başkanı kimliğiyle, meclis kürsüsünde; istediğine hakaret ediyor, istediğini tehdit ediyor. Ama fikrini, derdini, düşüncesini söylemek isteyen kim varsa; ya nankör oluyor, ya terörist oluyor, ya da vatan haini oluyor. O, AK Parti Genel Başkanı olarak, siyaset yapıyor; Ama ona cevap veren vatandaş, Cumhurbaşkanı’na hakaret etmiş oluyor. İşte size, bu ucube sistemin, ülkemize reva gördüğü, adalet anlayışı…
Bu haram düzenini kuranlara da, bu adaletsiz düzenin, bekçiliğini yapanlara da, bu çarpık anlayışın parçası olanlara da; yazıklar olsun. Bu milletin hakkı hepinize; haram, zehir, zıkkım olsun.
Buradan milletimize söz veriyoruz; İYİ Parti iktidarında; beşikten, yetişkinliğe, hiçbir insanımızı geride bırakmayacağız.