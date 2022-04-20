Akşener: Milletimiz Türkiye’nin düşürüldüğü durumun faturasını, gerçek sorumlusuna kesecek

Gençlerimizin durumu da, esnafın durumundan iyi değil. Bugün ülkemizde gençler; kendilerine dair, acı bir değersizlik hissiyle, yarına dair, derin bir öngörememe hâliyle, ülkemize dair, korkunç bir umutsuzluk iklimiyle, mücadele ediyorlar. Gençlerimizin durumu da, esnafın durumundan iyi değil. Bugün ülkemizde gençler; kendilerine dair, acı bir değersizlik hissiyle, yarına dair, derin bir öngörememe hâliyle, ülkemize dair, korkunç bir umutsuzluk iklimiyle, mücadele ediyorlar.

Buna bir cevabın var mı, Bay Kriz? Sağlıklı yaşam koçluğuna soyunduğun gençlerin, durumundan memnun musun? Bu gencimize, aromalı kahve ve tropik seyahatler dışında, bir tavsiyen var mı? Yazıklar olsun. Buna bir cevabın var mı, Bay Kriz? Sağlıklı yaşam koçluğuna soyunduğun gençlerin, durumundan memnun musun? Bu gencimize, aromalı kahve ve tropik seyahatler dışında, bir tavsiyen var mı? Yazıklar olsun.

Aziz milletim; Devletin, milleti ile kurduğu bağın temelinde, adalet vardır. Çünkü adalet; Milletin özgürlüğünü ve eşitliğini esas alır. Peki bir devlet, adaleti nasıl sağlar? İlk önce; Milletinin, adalete olan inancını koruyarak sağlar. Sonrasında; bireyin ve kamunun vicdanının sesini, duyurarak sağlar. Ve en son olarak; bu sesi, hem yasalarla, hem de kurumlarla gözeterek sağlar. Aziz milletim; Devletin, milleti ile kurduğu bağın temelinde, adalet vardır. Çünkü adalet; Milletin özgürlüğünü ve eşitliğini esas alır. Peki bir devlet, adaleti nasıl sağlar? İlk önce; Milletinin, adalete olan inancını koruyarak sağlar. Sonrasında; bireyin ve kamunun vicdanının sesini, duyurarak sağlar. Ve en son olarak; bu sesi, hem yasalarla, hem de kurumlarla gözeterek sağlar.

Bugün artık Sayın Erdoğan; işine geldiğinde, Cumhurbaşkanı kimliğiyle, meydanlarda, işine geldiğinde, AK Parti Genel Başkanı kimliğiyle, meclis kürsüsünde; istediğine hakaret ediyor, istediğini tehdit ediyor. Ama fikrini, derdini, düşüncesini söylemek isteyen kim varsa; ya nankör oluyor, ya terörist oluyor, ya da vatan haini oluyor. O, AK Parti Genel Başkanı olarak, siyaset yapıyor; Ama ona cevap veren vatandaş, Cumhurbaşkanı’na hakaret etmiş oluyor. İşte size, bu ucube sistemin, ülkemize reva gördüğü, adalet anlayışı… Bugün artık Sayın Erdoğan; işine geldiğinde, Cumhurbaşkanı kimliğiyle, meydanlarda, işine geldiğinde, AK Parti Genel Başkanı kimliğiyle, meclis kürsüsünde; istediğine hakaret ediyor, istediğini tehdit ediyor. Ama fikrini, derdini, düşüncesini söylemek isteyen kim varsa; ya nankör oluyor, ya terörist oluyor, ya da vatan haini oluyor. O, AK Parti Genel Başkanı olarak, siyaset yapıyor; Ama ona cevap veren vatandaş, Cumhurbaşkanı’na hakaret etmiş oluyor. İşte size, bu ucube sistemin, ülkemize reva gördüğü, adalet anlayışı…

Bu haram düzenini kuranlara da, bu adaletsiz düzenin, bekçiliğini yapanlara da, bu çarpık anlayışın parçası olanlara da; yazıklar olsun. Bu milletin hakkı hepinize; haram, zehir, zıkkım olsun. Bu haram düzenini kuranlara da, bu adaletsiz düzenin, bekçiliğini yapanlara da, bu çarpık anlayışın parçası olanlara da; yazıklar olsun. Bu milletin hakkı hepinize; haram, zehir, zıkkım olsun.