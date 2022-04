Alex de Souza Türk futbolunu 'eşsiz' olarak niteledi

https://tr.sputniknews.com/20220420/alex-de-souza-turk-futbolunu-essiz-olarak-niteledi-1055706888.html

Fenerbahçe'nin eski Brezilyalı yıldız oyuncusu Alex de Souza, Türkiye'de futbolun eşsiz olduğunu ve herkesin kulübüne tutkuyla bağlandığını söyledi. 20.04.2022, Sputnik Türkiye

Alex de Souza, The Players Tribune isimli internet sitesi için Türk futboluyla ilgili görüşlerini de içeren bir yazı paylaştı.'Türk halkına olan sevgimi hiçbir şey silemez'Alex, Fenerbahçe'de geçirdiği dönemi "en çılgın" seneler olarak nitelendirdi."Türkiye'deki futbolun eşsiz olduğunu düşünüyorum ve başka hiçbir şeye benzemediğine eminim. Herkes kulübüne tutkuyla bağlı. Evet, Brezilya'dan daha kuvvetli bir tutku. Herkes rakibi ve rakip futbolcuyu ıslıklıyor ama sanki bir limit var ve o sınır geçilmiyor. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor taraftarı bana her zaman iyi davrandı. Havaalanında, sokakta beni gören rakip takım taraftarları gelip benimle gayet hoş muhabbet ediyordu. İşte bu yüzden Türk halkına olan sevgimi hiçbir şey silemez. Benim için unutulmaz bir tecrübeydi."'Fenerbahçe-Galatasaray maçları adeta birer savaş'Alex, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin Türkiye'deki önemini vurguladı."Orada büyük rekabet var. Fenerbahçe-Galatasaray maçları adeta birer savaş. Lig şampiyonu olabilirsin ama rakibine kaybettiysen tam bir şampiyonluk sayılmaz. Her ikisi de şampiyon olmadıysa da tüm muhabbet ligi diğerinden üstte bitirmek üzerine. Ben bunları büyük yoğunlukta yaşadım."'Hayatımın en memnuniyet verici duygularını yaşadım'Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertli takımdaki kariyerinden bahsetti."Tam 8 sezon. Şampiyon ve gol kralı olup Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını geçerken hayatımın en memnuniyet verici duygularını yaşadım. Çeyrek finalde Chelsea'ye karşı oynadık ve daha ileri gitmemiz işten bile değildi. İçeride kazandık ve Londra'da 2-0 mağlup olduk. Her şeyi bir kenara bırakıp futbolun ne kadar harika bir spor olduğunu bir kez daha hatırlatan gecelerden biriydi."Alex, Türkiye'de çok güzel anılar yaşadığını kaydetti.

