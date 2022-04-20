https://tr.sputniknews.com/20220420/almanya-disisleri-bakani-baerbock-kuzey-akim-2-bir-hataydi-duzeltildi-1055720355.html
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Kuzey Akım-2 bir hataydı, düzeltildi
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Kuzey Akım-2 bir hataydı, düzeltildi
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ülkesinin Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı yüzünden Rusya’ya bağımlılığını güçlendirdiğini, yeni hükümetin bu... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
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2022-04-20T20:58+0300
ukrayna krizi
rusya
annalena baerbock
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kuzey akım-2
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Litvanya, Letonya ve Estonyalı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenledi.Baerbock, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Kuzey Akım-2 duruşumuzla ilgili eleştirileri kabul etmek zorundayız. Rusya’ya bağımlılığımızı güçlendirdik. Ayrıca doğalgaz depolarımızı 2014’ten sonra da Rus şirketlere devretmeye devam ettik. Şimdi Ekonomi Bakanımız, bu depoların tekrar elimizde olmasını sağladı. Bu net hataydı ve yeni federal hükümet bu hatayı düzeltti."Baerbock’a göre, Kuzey Akım-2 yerine aynı süre içinde Baltık Denizi’nde, yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmek için rüzgar parkları oluşturulabilirdi.
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rusya, annalena baerbock, litvanya, letonya, estonya, kuzey akım-2
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Kuzey Akım-2 bir hataydı, düzeltildi
20:57 20.04.2022 (güncellendi: 20:58 20.04.2022) Abone ol
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ülkesinin Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı yüzünden Rusya’ya bağımlılığını güçlendirdiğini, yeni hükümetin bu hatayı düzelttiğini belirtti.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Litvanya, Letonya ve Estonyalı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenledi.
Baerbock, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Kuzey Akım-2 duruşumuzla ilgili eleştirileri kabul etmek zorundayız. Rusya’ya bağımlılığımızı güçlendirdik. Ayrıca doğalgaz depolarımızı 2014’ten sonra da Rus şirketlere devretmeye devam ettik. Şimdi Ekonomi Bakanımız, bu depoların tekrar elimizde olmasını sağladı. Bu net hataydı ve yeni federal hükümet bu hatayı düzeltti."
Baerbock’a göre, Kuzey Akım-2 yerine aynı süre içinde Baltık Denizi’nde, yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmek için rüzgar parkları oluşturulabilirdi.