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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220420/almanya-disisleri-bakani-baerbock-kuzey-akim-2-bir-hataydi-duzeltildi-1055720355.html
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Kuzey Akım-2 bir hataydı, düzeltildi
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Kuzey Akım-2 bir hataydı, düzeltildi
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ülkesinin Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı yüzünden Rusya’ya bağımlılığını güçlendirdiğini, yeni hükümetin bu... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T20:57+0300
2022-04-20T20:58+0300
ukrayna krizi
rusya
annalena baerbock
litvanya
letonya
estonya
kuzey akım-2
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Litvanya, Letonya ve Estonyalı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenledi.Baerbock, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Kuzey Akım-2 duruşumuzla ilgili eleştirileri kabul etmek zorundayız. Rusya’ya bağımlılığımızı güçlendirdik. Ayrıca doğalgaz depolarımızı 2014’ten sonra da Rus şirketlere devretmeye devam ettik. Şimdi Ekonomi Bakanımız, bu depoların tekrar elimizde olmasını sağladı. Bu net hataydı ve yeni federal hükümet bu hatayı düzeltti."Baerbock’a göre, Kuzey Akım-2 yerine aynı süre içinde Baltık Denizi’nde, yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmek için rüzgar parkları oluşturulabilirdi.
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rusya, annalena baerbock, litvanya, letonya, estonya, kuzey akım-2

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Kuzey Akım-2 bir hataydı, düzeltildi

20:57 20.04.2022 (güncellendi: 20:58 20.04.2022)
© Sputnik / Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı / Fotoğraf bankasına girAnnalena Baerbock
Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© Sputnik / Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ülkesinin Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı yüzünden Rusya’ya bağımlılığını güçlendirdiğini, yeni hükümetin bu hatayı düzelttiğini belirtti.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Litvanya, Letonya ve Estonyalı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenledi.
Baerbock, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Kuzey Akım-2 duruşumuzla ilgili eleştirileri kabul etmek zorundayız. Rusya’ya bağımlılığımızı güçlendirdik. Ayrıca doğalgaz depolarımızı 2014’ten sonra da Rus şirketlere devretmeye devam ettik. Şimdi Ekonomi Bakanımız, bu depoların tekrar elimizde olmasını sağladı. Bu net hataydı ve yeni federal hükümet bu hatayı düzeltti."
Baerbock’a göre, Kuzey Akım-2 yerine aynı süre içinde Baltık Denizi’nde, yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmek için rüzgar parkları oluşturulabilirdi.
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