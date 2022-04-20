https://tr.sputniknews.com/20220420/almanya-disisleri-bakani-baerbock-kuzey-akim-2-bir-hataydi-duzeltildi-1055720355.html

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Kuzey Akım-2 bir hataydı, düzeltildi

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Kuzey Akım-2 bir hataydı, düzeltildi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ülkesinin Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı yüzünden Rusya’ya bağımlılığını güçlendirdiğini, yeni hükümetin bu... 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T20:57+0300

2022-04-20T20:57+0300

2022-04-20T20:58+0300

ukrayna krizi

rusya

annalena baerbock

litvanya

letonya

estonya

kuzey akım-2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1055720330_0:158:2839:1755_1920x0_80_0_0_177276137467a92fd20e110dce62505e.jpg

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Litvanya, Letonya ve Estonyalı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenledi.Baerbock, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Kuzey Akım-2 duruşumuzla ilgili eleştirileri kabul etmek zorundayız. Rusya’ya bağımlılığımızı güçlendirdik. Ayrıca doğalgaz depolarımızı 2014’ten sonra da Rus şirketlere devretmeye devam ettik. Şimdi Ekonomi Bakanımız, bu depoların tekrar elimizde olmasını sağladı. Bu net hataydı ve yeni federal hükümet bu hatayı düzeltti."Baerbock’a göre, Kuzey Akım-2 yerine aynı süre içinde Baltık Denizi’nde, yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmek için rüzgar parkları oluşturulabilirdi.

rusya

litvanya

letonya

estonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, annalena baerbock, litvanya, letonya, estonya, kuzey akım-2