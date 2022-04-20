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Arap Birliği Genel Sekreteri’nden Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinde düzenlediği operasyona kınama
Arap Birliği Genel Sekreteri’nden Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinde düzenlediği operasyona kınama
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde düzenlediği askeri operasyonu kınayarak, bu adımın iki ülke arasındaki gerilimi... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T18:10+0300
2022-04-20T18:40+0300
dünya
arap birliği
irak
operasyon
ahmed ebu gayt
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Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde düzenlediği Pençe-Kilit Operasyonu'nu kınayarak, bu adımın iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırdığını vurguladı.Arap Birliği’nin sitesinde yayınlanan açıklamada, “Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Türkiye'nin 18 Nisan'da Irak'ın kuzeyinde başlattığı askeri operasyon kapsamında gerçekleştirdiği saldırıları kınadı” ifadelerine yer verildi.Irak topraklarında düzenlenen bu harekatın Türkiye-Irak ilişkilerinde gerilimi tırmandırdığını vurguladı ve Ankara'yı ‘bu tür eylemleri durdurma ve iyi komşuluk ilkelerine uyarak Irak'ın egemenliğine saygı duyma’ çağrısında bulundu.Daha önce Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonunun ülkesinin ulusal güvenliği için açık tehdit olduğunu söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220419/bakan-akar-pence-kilit-operasyonu-ile-teror-yuvalarinin-kilitleri-tek-tek-parcalaniyor-1055690847.html
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arap birliği, irak, operasyon, ahmed ebu gayt

Arap Birliği Genel Sekreteri’nden Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinde düzenlediği operasyona kınama

18:10 20.04.2022 (güncellendi: 18:40 20.04.2022)
© AAAhmed Ebu Gayt
Ahmed Ebu Gayt - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© AA
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Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde düzenlediği askeri operasyonu kınayarak, bu adımın iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırdığını vurguladı.
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde düzenlediği Pençe-Kilit Operasyonu'nu kınayarak, bu adımın iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırdığını vurguladı.
Arap Birliği’nin sitesinde yayınlanan açıklamada, “Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Türkiye'nin 18 Nisan'da Irak'ın kuzeyinde başlattığı askeri operasyon kapsamında gerçekleştirdiği saldırıları kınadı” ifadelerine yer verildi.
Irak topraklarında düzenlenen bu harekatın Türkiye-Irak ilişkilerinde gerilimi tırmandırdığını vurguladı ve Ankara'yı ‘bu tür eylemleri durdurma ve iyi komşuluk ilkelerine uyarak Irak'ın egemenliğine saygı duyma’ çağrısında bulundu.
Daha önce Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonunun ülkesinin ulusal güvenliği için açık tehdit olduğunu söylemişti.
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
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