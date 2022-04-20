https://tr.sputniknews.com/20220420/ayasofyadaki-tahribata-iliskin-aciklama-nedeni-ufak-bir-dokunma-1055717603.html

Ayasofya'daki tahribata ilişkin açıklama: 'Nedeni ufak bir dokunma'

Ayasofya'daki tahribata ilişkin açıklama: 'Nedeni ufak bir dokunma'

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya'nın İmparatorluk Kapısı'ndaki tahribata ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada tahribatın ufak bir dokunma nedeniyle meydana... 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T18:58+0300

2022-04-20T18:58+0300

2022-04-20T18:59+0300

türkiye

ayasofya

türkiye

hasar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1055662720_0:248:720:653_1920x0_80_0_0_830a73ee373ded06e4a07091f9bfb7f9.jpg

İstanbul'un simge tarihi yapılarından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin tarihi İmparatorluk Kapısı'nda oluşan tahribat giderildi.Hasara ilişkin iki müfettişin görevlendirildiği inceleme sürerken Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama geldi.Aşınma ve tahribatın, ahşabın olağan sürecinden yıpranması ve ufak dokunma sonucu oluştuğu belirtildi.Açıklamada, "Ayasofya Kebir Camii imparator kapısı konservasyonu bugün itibarı ile tamamlanmış ve ihyası sağlanmıştır" denildi.Konuyla ilgili savcılık soruşturmasının yanı sıra bir idari bir teknik olmak üzere 2 müfettiş görevlendirildiği hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Ayasofya Kebir Camii ve Külliyesi 154 güvenlik kamerası, 68 güvenlik görevlisi ve turizm polisleri ile en üst seviyede titizlikle korunmaktadır. Oluşan tahribatta bir güvenlik zafiyeti söz konusu değildir. Ancak takdir edersiniz ki müze statüsünde iken 18-19 bin bandında olan ziyaretçi sayısı camiye dönüştürülmesi ile 40-45 binleri bulmaktadır."

türkiye

ayasofya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ayasofya, türkiye, hasar