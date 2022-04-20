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AYM'den ret: Cinsel istismarda 'somut delil' şart
AYM'den ret: Cinsel istismarda 'somut delil' şart
4. Yargı Paketi’ndeki “cinsel istismar suçlarında tutuklama için ‘somut delil’ şartı” getiren düzenlemeye ilişkin iptal başvurusu reddedildi. 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T11:32+0300
2022-04-20T11:32+0300
türkiye
cinsel istismar
aym
4. yargı paketi
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Anayasa Mahkemesi (AYM), 4. Yargı Paketi’ndeki “cinsel istismar suçlarında tutuklama için ‘somut delil’ şartı” getiren tartışmalı düzenlemeye ilişkin iptal başvurusunu reddetti.AK Parti'nin Haziran 2021’de Meclis’e sunduğu ve Temmuz 2021’de kabul edilerek yasalaşan 4. Yargı Paketi'ndeki, “cinsel istismar, kasten öldürme ve işkence gibi suçlarda tutuklamayı ‘somut delillere’ bağlayan” düzenleme, “artık cinsel istismar şüphelisinin tutuklanabilmesi için ‘kuvvetli şüphe’nin yeterli olmayacağı ve ‘somut delil’ aranacağı, bu durumun adaleti zedeleyeceği” gerekçesiyle eleştirilmişti.Oy birliği ile reddedildiCHP, düzenlemeyi AYM’ye taşıdı. Başvuruyu görüşen AYM, iptal istemini oybirliğiyle reddetti.Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre AYM kararında, düzenlemenin “kuvvetli belirtiyi somutlaştırarak keyfi tutuklama yapılmasını önlemeye yönelik meşru bir amaç taşıdığı, tutuklamanın usul, esas ve sınırlarına ilişkin anayasada belirtilen şartı somutlaştırmak dışında bir yenilik ya da farklılık getirmediği” kaydedildi. Bu nedenle düzenlemenin, “devletin kadınları ve çocukları korumasına ilişkin pozitif yükümlülüğüyle bağdaşmayan bir yönünün olmadığı” belirtildi.
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cinsel istismar, aym, 4. yargı paketi

AYM'den ret: Cinsel istismarda 'somut delil' şart

11:32 20.04.2022
© AAAnayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© AA
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4. Yargı Paketi’ndeki “cinsel istismar suçlarında tutuklama için ‘somut delil’ şartı” getiren düzenlemeye ilişkin iptal başvurusu reddedildi.
Anayasa Mahkemesi (AYM), 4. Yargı Paketi’ndeki “cinsel istismar suçlarında tutuklama için ‘somut delil’ şartı” getiren tartışmalı düzenlemeye ilişkin iptal başvurusunu reddetti.
AK Parti'nin Haziran 2021’de Meclis’e sunduğu ve Temmuz 2021’de kabul edilerek yasalaşan 4. Yargı Paketi'ndeki, “cinsel istismar, kasten öldürme ve işkence gibi suçlarda tutuklamayı ‘somut delillere’ bağlayan” düzenleme, “artık cinsel istismar şüphelisinin tutuklanabilmesi için ‘kuvvetli şüphe’nin yeterli olmayacağı ve ‘somut delil’ aranacağı, bu durumun adaleti zedeleyeceği” gerekçesiyle eleştirilmişti.

Oy birliği ile reddedildi

CHP, düzenlemeyi AYM’ye taşıdı. Başvuruyu görüşen AYM, iptal istemini oybirliğiyle reddetti.
Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre AYM kararında, düzenlemenin “kuvvetli belirtiyi somutlaştırarak keyfi tutuklama yapılmasını önlemeye yönelik meşru bir amaç taşıdığı, tutuklamanın usul, esas ve sınırlarına ilişkin anayasada belirtilen şartı somutlaştırmak dışında bir yenilik ya da farklılık getirmediği” kaydedildi. Bu nedenle düzenlemenin, “devletin kadınları ve çocukları korumasına ilişkin pozitif yükümlülüğüyle bağdaşmayan bir yönünün olmadığı” belirtildi.
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