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Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'de düzenli düzensiz göçmen sayısı 5 milyona yakın
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'de düzenli düzensiz göçmen sayısı 5 milyona yakın
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Düzenli düzensiz göçmen sayısı 5 milyona yakın. Güvenli ve gönüllü geri dönüşler olmalı" açıklamasında bulundu. 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T21:17+0300
2022-04-20T21:31+0300
cnn türk
mevlüt çavuşoğlu
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CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Düzenli düzensiz göçmen sayısı 5 milyona yakın. Güvenli ve gönüllü geri dönüşler olmalı. Mülteci meselesini siyasete alet etmemek gerek, geri dönüşleri insan haklarına saygılı, yasalarımıza uygun şekilde olmalı. Göndereceğimiz mültecilerin can güvenliklerini garanti altına almamız lazım" dedi.Çavuşoğlu'nun açıklamalarından detaylar şöyle:"Biz Türkiye olarak göçmenleri göndermeye devam ediyoruz. Bu sene gönderilen göçmen sayısı, ilk 3 ayda 21 bin. Düzenli düzensiz göçmen sayısı 5 milyona yakın. Bu işi siyasete alet etmemek gerekiyor. Göçmenlerin işlediği suç oranına baktığınız zaman siyasilerin abarttığı düzeyde mi? Buna bakmak gerekiyor. Kovid döneminde bir sağlık problemi yaşadık mı? Sağlık sistemimizde ciddi bir sorun yaratmadı. Dönmek isteyen ve şartlar oluştuğu zaman, insanların ülkelerine dönmesini de sağlamak lazım. 'Ben iktidara gelince hepsini denize dökeceğim demek insan haklarına uygun değil. Bizim orada yaptığımız İdlib'teki evler sayesinde 2 milyon insan Türkiye'ye gelmekten vazgeçti.İnsanları can güvenliği konusunda garanti altına almak lazım. İnsanlar ülkesine döndükten sonra temel ihtiyaçlarını karşılamak gerekiyor. Rejim af ilan ettiğini söylüyor, herkes dönsün diyor ancak bölgede sıkıntılar var. En önemlisi can güvenliği. Döndükten sonra temel ihtiyaçlarının da karşılanacağından emin olmaları lazım.Biz Türkiye olarak göçmenleri göndermeye devam ediyoruz. Bu sene gönderilen göçmen sayısı ilk 3 ayda 21 bin. Avrupa Birliği Türkiye'nin aldığı tedbirleri desteklemeye devam ediyor. 127 bin göçmen engellendi.Esad rejimi ile aramız iyi değil diye terör örgütünün yaptıklarını görmeyecek değiliz. Göçmen sorunu uluslararası bir sorun olduğu için BM'nin bu konuda angajmana girmesi lazım. Suriye rejiminin de bazı taahhütlerde bulunması lazım."Ahmet Hakan'ın "Putin ile Zelenskiy'in İstanbul'da bir araya gelme olasılığı hala masada mı?" sorusuna Bakan Çavuşoğlu "Her ikisi de bir araya gelme konusunda olumlu şeyler söylüyor. Türkiye bir araya gelme planı hala masada. Şartlar oluşursa bir araya gelecekler" yanıtını verdi.Ukrayna krizini değerlendiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "NATO içerisinde savaşın devam etmesini isteyen ülkeler var. Neden? Rusya zayıflasın isteyen ülkeler var" dedi.
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cnn türk, mevlüt çavuşoğlu

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'de düzenli düzensiz göçmen sayısı 5 milyona yakın

21:17 20.04.2022 (güncellendi: 21:31 20.04.2022)
© AAİslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© AA
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Düzenli düzensiz göçmen sayısı 5 milyona yakın. Güvenli ve gönüllü geri dönüşler olmalı" açıklamasında bulundu.
CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Düzenli düzensiz göçmen sayısı 5 milyona yakın. Güvenli ve gönüllü geri dönüşler olmalı. Mülteci meselesini siyasete alet etmemek gerek, geri dönüşleri insan haklarına saygılı, yasalarımıza uygun şekilde olmalı. Göndereceğimiz mültecilerin can güvenliklerini garanti altına almamız lazım" dedi.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından detaylar şöyle:
"Biz Türkiye olarak göçmenleri göndermeye devam ediyoruz. Bu sene gönderilen göçmen sayısı, ilk 3 ayda 21 bin. Düzenli düzensiz göçmen sayısı 5 milyona yakın. Bu işi siyasete alet etmemek gerekiyor. Göçmenlerin işlediği suç oranına baktığınız zaman siyasilerin abarttığı düzeyde mi? Buna bakmak gerekiyor.
Kovid döneminde bir sağlık problemi yaşadık mı? Sağlık sistemimizde ciddi bir sorun yaratmadı. Dönmek isteyen ve şartlar oluştuğu zaman, insanların ülkelerine dönmesini de sağlamak lazım. 'Ben iktidara gelince hepsini denize dökeceğim demek insan haklarına uygun değil. Bizim orada yaptığımız İdlib'teki evler sayesinde 2 milyon insan Türkiye'ye gelmekten vazgeçti.
İnsanları can güvenliği konusunda garanti altına almak lazım. İnsanlar ülkesine döndükten sonra temel ihtiyaçlarını karşılamak gerekiyor. Rejim af ilan ettiğini söylüyor, herkes dönsün diyor ancak bölgede sıkıntılar var. En önemlisi can güvenliği. Döndükten sonra temel ihtiyaçlarının da karşılanacağından emin olmaları lazım.
Biz Türkiye olarak göçmenleri göndermeye devam ediyoruz. Bu sene gönderilen göçmen sayısı ilk 3 ayda 21 bin. Avrupa Birliği Türkiye'nin aldığı tedbirleri desteklemeye devam ediyor. 127 bin göçmen engellendi.
Esad rejimi ile aramız iyi değil diye terör örgütünün yaptıklarını görmeyecek değiliz. Göçmen sorunu uluslararası bir sorun olduğu için BM'nin bu konuda angajmana girmesi lazım. Suriye rejiminin de bazı taahhütlerde bulunması lazım."
Ahmet Hakan'ın "Putin ile Zelenskiy'in İstanbul'da bir araya gelme olasılığı hala masada mı?" sorusuna Bakan Çavuşoğlu "Her ikisi de bir araya gelme konusunda olumlu şeyler söylüyor. Türkiye bir araya gelme planı hala masada. Şartlar oluşursa bir araya gelecekler" yanıtını verdi.
Ukrayna krizini değerlendiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "NATO içerisinde savaşın devam etmesini isteyen ülkeler var. Neden? Rusya zayıflasın isteyen ülkeler var" dedi.
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