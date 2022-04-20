https://tr.sputniknews.com/20220420/bakan-soylu-izmir-depremi-bizim-millet-sinavimizdi-sureci-modern-bir-millet-gibi-atlattik-1055722892.html

Bakan Soylu: İzmir depremi bizim millet sınavımızdı, süreci modern bir millet gibi atlattık

Bakan Soylu: İzmir depremi bizim millet sınavımızdı, süreci modern bir millet gibi atlattık

İzmir’de depremzedelerle ve depremzedeler için yapılan konutların inşaatında çalışan işçilerle birlikte iftar yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “30... 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T22:41+0300

2022-04-20T22:41+0300

2022-04-20T22:41+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

süleyman soylu

izmir depremi

depremzede

iftar

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir’de depremzedelerle ve depremzedeler için yapılan konutların inşaatında çalışan işçilerle birlikte iftar yaptı. Depremzedeler ve işçilerle birlikte orucunu açan Bakan Soylu, İzmir depreminin millet sınavı olduğunu ifade ederek, “Dünyada hepinizin bildiği bir denge var. Toprağın etrafını çevirirseniz hayat olur, üstündeki yaşanmışlıklarla vatan olur. Bizi bu coğrafyada güçlü bir millet yapan birlikte başardıklarımızdır. 30 Ekim’deki İzmir depremi bizim millet sınavımızdı. Biz bu sınavı binlerce kez olduğu gibi milletimizin büyük fedakarlığıyla hep beraber aştık” dedi.Hiçbir ayrılığa fırsat vermeden tam bir dayanışma içinde bu badireden güçlü bir millet olmayı başararak çıkıldığına dikkat çeken Soylu, şu ifadeleri kullandı:

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içişleri bakanlığı, süleyman soylu, izmir depremi, depremzede, iftar