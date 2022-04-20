https://tr.sputniknews.com/20220420/besikcioglunun-kurdugu-tatbikat-sahnesi-oyunlarini-fisekhaneden-cekti-tiyatro-ticarethane-degil-1055713116.html
Beşikçioğlu'nun kurduğu Tatbikat Sahnesi oyunlarını Fişekhane'den çekti: 'Tiyatro ticarethane değil'
Beşikçioğlu'nun kurduğu Tatbikat Sahnesi oyunlarını Fişekhane'den çekti: 'Tiyatro ticarethane değil'
Erdal Beşikçioğlu'nun kurduğu Tatbikat Sahnesi, tüm oyunlarını sahnelediği Fişekhane ile yollarını ayırdı. Tatbikat Sahnesi’nden yapılan açıklamada, "Tiyatro... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T16:50+0300
2022-04-20T16:50+0300
2022-04-20T16:58+0300
erdal beşikçioğlu
yaşam
tatbikat
sahne
tiyatro
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Oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nun kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğu Tatbikat Sahnesi, açılışından bugüne oyunlarını sahnelediği, Zeytinburnu’nda yer alan Fişekhane ile çalışmasını bir bildiri yayımlayarak sonlandırdı.Nisan ve mayıs oyunları iptal oldu'Bir Delinin Hatıra Defteri', 'Küvetteki Gelinler', 'Acting', 'Gidion’un Düğümü', 'Miriam Yasta' gibi oyunları seyirciyle buluşturan Tatbikat Sahnesi’nden yapılan açıklamada, oyunların artık İstanbul’daki başka bir salonda sahneleneceği duyuruldu.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20220323/erdal-besikcioglundan-behzat-c-aciklamasi-her-zaman-olacak-is-degil-yad-etmek-daha-mi-iyi-acaba-1054975051.html
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erdal beşikçioğlu, tatbikat, sahne, tiyatro
Beşikçioğlu'nun kurduğu Tatbikat Sahnesi oyunlarını Fişekhane'den çekti: 'Tiyatro ticarethane değil'
16:50 20.04.2022 (güncellendi: 16:58 20.04.2022) Abone ol
Erdal Beşikçioğlu'nun kurduğu Tatbikat Sahnesi, tüm oyunlarını sahnelediği Fişekhane ile yollarını ayırdı. Tatbikat Sahnesi’nden yapılan açıklamada, "Tiyatro bir ticarethane değil, bir sanat dalıdır" denildi.
Oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nun kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğu Tatbikat Sahnesi, açılışından bugüne oyunlarını sahnelediği, Zeytinburnu’nda yer alan Fişekhane ile çalışmasını bir bildiri yayımlayarak sonlandırdı.
Nisan ve mayıs oyunları iptal oldu
'Bir Delinin Hatıra Defteri', 'Küvetteki Gelinler', 'Acting', 'Gidion’un Düğümü', 'Miriam Yasta' gibi oyunları seyirciyle buluşturan Tatbikat Sahnesi’nden yapılan açıklamada, oyunların artık İstanbul’daki başka bir salonda sahneleneceği duyuruldu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tatbikat Sahnesi 2013 yılında kurulmuş olup kendi ilkelerine sahip, değerinden ödün vermeyen, inandığı sanatından uzaklaşmadan ve bunu da eserlerinde yaşatarak bu zamana kadar gelmiştir. Kendi biletini satan, Ankara ve İstanbul’da hiçbir organizatörle çalışmayan bir kurumdur. Bu ilkeler çerçevesinde beraber çalışmayı düşünerek kuruluşundan bugüne emek verdiğimiz Fişekhane ile çalışmalarımızı, etik sebeplerden ötürü sonlandırmış bulunmaktayız. Nisan ve mayıs ayında Fişekhane Ana Sahne ve Black Box’ta planlanan tüm oyunlarımız iptal olmuştur. Tiyatro bir ticarethane değil, bir sanat dalıdır. Bundan sonra İstanbul’da devam edeceğimiz tiyatro sahnemizi ve yerimizi en kısa zamanda ileteceğiz."