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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220420/beyaz-saray-sarmat-fuzesinin-testi-ukrayna-durusumuzu-etkilemeyecek-1055723494.html
Beyaz Saray: Sarmat füzesinin testi Ukrayna duruşumuzu etkilemeyecek
Beyaz Saray: Sarmat füzesinin testi Ukrayna duruşumuzu etkilemeyecek
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya’nın gerçekleştirdiği Sarmat balistik füze testinin ABD’nin Ukrayna’daki olaylara ilişkin tutumunu değiştirmeyeceğini... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
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2022-04-20T23:10+0300
ukrayna krizi
sarmat
sarmat
abd
abd savunma bakanlığı (pentagon)
rusya
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bugünkü basın toplantısında, Rusya’nın gerçekleştirdiği füze testini ‘uyarı ve tehdit’ olarak değerlendirip değerlendirmedikleri sorusuna, “Hayır, değerlendirmiyoruz” dedi.Psaki, “Onlar, Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması (START-3) yükümlülüklerine uygun olarak bu füze testini yapmayı planladığı konusunda bizi bilgilendirdiler. ABD Savunma Bakanlığı daha önce bu testi, ABD veya müttefiklerine yönelik gayri adil olarak görmediklerini açıkladı. Rusya’nın füze testlerinin zamanı ve ölçeği, Rusya’nın Ukrayna işgaline karşı koyma konusundaki duruşunu etkilemeyecek” ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220420/rusya-kitalararasi-balistik-sarmat-fuzesinin-ilk-denemesini-gerceklestirdik-1055715032.html
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sarmat, sarmat, abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), rusya

Beyaz Saray: Sarmat füzesinin testi Ukrayna duruşumuzu etkilemeyecek

23:04 20.04.2022 (güncellendi: 23:10 20.04.2022)
© REUTERS / Leah MillisBeyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© REUTERS / Leah Millis
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya’nın gerçekleştirdiği Sarmat balistik füze testinin ABD’nin Ukrayna’daki olaylara ilişkin tutumunu değiştirmeyeceğini belirtti.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bugünkü basın toplantısında, Rusya’nın gerçekleştirdiği füze testini ‘uyarı ve tehdit’ olarak değerlendirip değerlendirmedikleri sorusuna, “Hayır, değerlendirmiyoruz” dedi.
Psaki, “Onlar, Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması (START-3) yükümlülüklerine uygun olarak bu füze testini yapmayı planladığı konusunda bizi bilgilendirdiler. ABD Savunma Bakanlığı daha önce bu testi, ABD veya müttefiklerine yönelik gayri adil olarak görmediklerini açıkladı. Rusya’nın füze testlerinin zamanı ve ölçeği, Rusya’nın Ukrayna işgaline karşı koyma konusundaki duruşunu etkilemeyecek” ifadesini kullandı.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
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Rusya: Kıtalararası balistik Sarmat füzesinin ilk denemesini gerçekleştirdik
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