https://tr.sputniknews.com/20220420/beyaz-saray-sarmat-fuzesinin-testi-ukrayna-durusumuzu-etkilemeyecek-1055723494.html

Beyaz Saray: Sarmat füzesinin testi Ukrayna duruşumuzu etkilemeyecek

Beyaz Saray: Sarmat füzesinin testi Ukrayna duruşumuzu etkilemeyecek

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya’nın gerçekleştirdiği Sarmat balistik füze testinin ABD’nin Ukrayna’daki olaylara ilişkin tutumunu değiştirmeyeceğini... 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T23:04+0300

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ukrayna krizi

sarmat

sarmat

abd

abd savunma bakanlığı (pentagon)

rusya

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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bugünkü basın toplantısında, Rusya’nın gerçekleştirdiği füze testini ‘uyarı ve tehdit’ olarak değerlendirip değerlendirmedikleri sorusuna, “Hayır, değerlendirmiyoruz” dedi.Psaki, “Onlar, Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması (START-3) yükümlülüklerine uygun olarak bu füze testini yapmayı planladığı konusunda bizi bilgilendirdiler. ABD Savunma Bakanlığı daha önce bu testi, ABD veya müttefiklerine yönelik gayri adil olarak görmediklerini açıkladı. Rusya’nın füze testlerinin zamanı ve ölçeği, Rusya’nın Ukrayna işgaline karşı koyma konusundaki duruşunu etkilemeyecek” ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220420/rusya-kitalararasi-balistik-sarmat-fuzesinin-ilk-denemesini-gerceklestirdik-1055715032.html

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sarmat, sarmat, abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), rusya