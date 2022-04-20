https://tr.sputniknews.com/20220420/bilim-insanlarindan-nasaya-cagri-uranuse-gidin-ve-gezegeni-koruyun-1055702310.html

Bilim insanlarından NASA'ya çağrı: Uranüs'e gidin ve gezegeni koruyun

Bilim insanlarından NASA'ya çağrı: Uranüs'e gidin ve gezegeni koruyun

ABD Ulusal Bilimler Akademisi (NAS), NASA'nın önümüzdeki 10 yıllık planını inceledi. Kurum, tarihinde ilk kez 'Gezegenin korunması öncelik olmalı' çağrısında... 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T13:14+0300

2022-04-20T13:14+0300

2022-04-20T13:37+0300

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ABD Ulusal Bilimler Akademisi, NASA'ya yönelik kritik çağrıların bulunduğu bir rapor kaleme aldı.NASA’nın önümüzdeki 10 yıllık süreçte yapması gerekenlerle ilgili kapsamlı bir analizin yer aldığı raporda, Güneş sistemindeki yedinci gezegen olan Uranüs'ün korunmasına öncelik verilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Araştırmacılar, Uranüs'ün derinlemesine incelenmesinin, diğer yıldızların etrafında keşfedilen benzer büyüklükteki birçok nesnenin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabileceğini düşünüyor.'Gezegenin atmosferi incelenmeli'Uranüs'ün kritik öneme sahip olduğuna değinilen raporda, “Uranüs’e bir mekik gönderilmeli ve bu gezegenin atmosferi incelenmeli. Bu ilk öncelik olmalı” ifadeleri yer aldı. Bilim insanları, Uranüs’e en son gönderilen uzay mekiğinin 1986’da gezegene ulaşan Voyager 2 olduğunu da anımsattı. O yıl eksi 223 santigrat derece ölçülen gezegende çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğini hatırlatan araştırmacılar, raporda 2023-2032 yılları arasında uygulanması gereken planların da altını çizdi. Uranüs'ün halkaları ve çok sayıda uydusu bulunuyor. Araştırmacılar, uydularının okyanuslarla dolu olmasına muhtemel gözüyle bakıyor.Öte yandan raporda, Dünya’nın olası bir asteroid çarpmasına karşı savunulması gerektiği belirtildi.Söz konusu raporda, “Yakın Dünya nesnelerinin algılanması, takip edilmesi ve analiz edilmesiyle ilgili adımlar artırılmalı. Bu nesnelerin modellemesi, bilgileri ve tahminleriyle ilgili çalışmalara ağırlık verilmeli” ifadelerine yer verildi. Europa araştırmalarıÖte yandan NASA, Europa Clipper uzay aracını, 2024'te yaşam için uygun koşullara sahip olup olmadığını araştırmak için Jüpiter'in uydusu Europa'ya fırlatmayı planlıyor.Bilim insanları, Grönland'da bulunan buzullardaki su ile Europa'daki suyun benzer olabileceğine ve bunun da Europa'da yaşamı desteklemeye yardımcı olacak kimyasal döngü için önemli olabileceğine vurgu yaptı. Jüpiter'in 79 uydusundan biri olan Europa, 1610'da İtalyan gökbilimci Galileo Galilei tarafından keşfedilmişti.NASA'nın Voyager 2 uzay aracı 1979'da Europa'ya yakın geçiş yaparak uydunun ilk yörünge fotoğraflarını çekmişti.

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nasa, bilim, bilim insanları, çağrı, uranüs, gezegen