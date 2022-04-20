https://tr.sputniknews.com/20220420/bingolde-siddetli-ruzgar-binanin-catisini-ucurdu-5-arac-zarar-gordu-1055692996.html

Bingöl’de şiddetli rüzgar öğrenci yurdunun çatısını uçurdu: Park halindeki araçlar zarar gördü

Bingöl’de şiddetli rüzgar öğrenci yurdunun çatısını uçurdu: Park halindeki araçlar zarar gördü

Bingöl'de etkili olan şiddetli rüzgar sonucu öğrenci yurdunun çatısından uçan malzemeler 5 araca zarar verdi. 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T00:26+0300

2022-04-20T00:26+0300

2022-04-20T00:32+0300

bingöl

rüzgar

çatı

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1055692971_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_1260b4be9d5f2692d246bf29f044248a.jpg

Bingöl’de iftar saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu. Yerinden sökülen çatılar, park halindeki otomobillere zarar verdi. Bingöl genelinde etkili olan rüzgar, saat 19.00 sıralarında şiddetlendi. Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı İnönü Mahallesi’ndeki bir yurdun çatıları rüzgardan dolayı yerinden söküldü. Sökülen ve uçan çatılar, park halinde bulunan otomobillere zarar verdi. Otomobillerinin zarar gördüğünü fark eden vatandaşlar durumu emniyet, itfaiye, zabıta ve AFAD ekiplerine bildirdi. Bölgeye ekipler ise zarar gören otomobiller ve binalarda inceleme başlattı.

bingöl

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bingöl, rüzgar, çatı