https://tr.sputniknews.com/20220420/bingolde-siddetli-ruzgar-binanin-catisini-ucurdu-5-arac-zarar-gordu-1055692996.html
Bingöl’de şiddetli rüzgar öğrenci yurdunun çatısını uçurdu: Park halindeki araçlar zarar gördü
Bingöl’de şiddetli rüzgar öğrenci yurdunun çatısını uçurdu: Park halindeki araçlar zarar gördü
Bingöl'de etkili olan şiddetli rüzgar sonucu öğrenci yurdunun çatısından uçan malzemeler 5 araca zarar verdi. 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T00:26+0300
2022-04-20T00:26+0300
2022-04-20T00:32+0300
bingöl
rüzgar
çatı
türkiye
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Bingöl’de iftar saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu. Yerinden sökülen çatılar, park halindeki otomobillere zarar verdi. Bingöl genelinde etkili olan rüzgar, saat 19.00 sıralarında şiddetlendi. Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı İnönü Mahallesi’ndeki bir yurdun çatıları rüzgardan dolayı yerinden söküldü. Sökülen ve uçan çatılar, park halinde bulunan otomobillere zarar verdi. Otomobillerinin zarar gördüğünü fark eden vatandaşlar durumu emniyet, itfaiye, zabıta ve AFAD ekiplerine bildirdi. Bölgeye ekipler ise zarar gören otomobiller ve binalarda inceleme başlattı.
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bingöl, rüzgar, çatı
Bingöl’de şiddetli rüzgar öğrenci yurdunun çatısını uçurdu: Park halindeki araçlar zarar gördü
00:26 20.04.2022 (güncellendi: 00:32 20.04.2022) Abone ol
Bingöl'de etkili olan şiddetli rüzgar sonucu öğrenci yurdunun çatısından uçan malzemeler 5 araca zarar verdi.
Bingöl’de iftar saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu. Yerinden sökülen çatılar, park halindeki otomobillere zarar verdi.
Bingöl genelinde etkili olan rüzgar, saat 19.00 sıralarında şiddetlendi. Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı İnönü Mahallesi’ndeki bir yurdun çatıları rüzgardan dolayı yerinden söküldü.
Sökülen ve uçan çatılar, park halinde bulunan otomobillere zarar verdi. Otomobillerinin zarar gördüğünü fark eden vatandaşlar durumu emniyet, itfaiye, zabıta ve AFAD ekiplerine bildirdi. Bölgeye ekipler ise zarar gören otomobiller ve binalarda inceleme başlattı.