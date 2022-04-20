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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinden rekor kapanış
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinden rekor kapanış
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,27 kazançla 2.525,93 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı. 20.04.2022, Sputnik Türkiye
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2022-04-20T20:03+0300
ekonomi
borsa istanbul
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6.69 puan artarken, toplam işlem hacmi 44.2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0.67 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0.16 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2.29 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,47 ile metal, ana sanayi oldu. BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.536.49 puana, kapanış rekorunu da 2.525.93 puana taşıdı.
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinden rekor kapanış

20:03 20.04.2022
© AABorsa İstanbul
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© AA
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,27 kazançla 2.525,93 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6.69 puan artarken, toplam işlem hacmi 44.2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0.67 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0.16 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2.29 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,47 ile metal, ana sanayi oldu. BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.536.49 puana, kapanış rekorunu da 2.525.93 puana taşıdı.
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