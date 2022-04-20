https://tr.sputniknews.com/20220420/bursadaki-saldirinin-guvenlik-kamera-goruntuleri-ortaya-cikti-1055705034.html
Bursa'daki saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Bursa'daki saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Bursa’da sabah 7.30 sıralarında meydana gelen saldırıda 1 infaz koruma memuru hayatını kaybetti. Yol kenarına bırakılan EYP’nin güvenlik kamerasına yansıdığı... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T13:31+0300
2022-04-20T13:31+0300
2022-04-20T13:33+0300
türkiye
bursa
saldırı
infaz koruma memuru
kamera kayıtları
kamera görüntüleri
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Olay merkez Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi'nde meydana geldi. Mudanya yolu caddesinden Bursa E tipi cezaevine personel taşıyan servis minibüsü Yenikaraman Mahallesi'nden geçtiği esnada uzaktan kumandalı EYP’nin patlamasıyla servis minibüsünde olan 30 infaz koruma memurundan 1’i hayatını kaybetti. Patlamanın şiddetiyle 1’i ağır 4 personel yaralandı. Yol kenarına bırakılan EYP’nin patlama anları güvenlik kamerasına yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20220420/soylu-bursadaki-teror-eylemini-gerceklestirenlerle-ilgili-gerekli-calismalar-yapiliyor-1055701879.html
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bursa, saldırı, infaz koruma memuru, kamera kayıtları, kamera görüntüleri
Bursa'daki saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
13:31 20.04.2022 (güncellendi: 13:33 20.04.2022) Abone ol
Bursa’da sabah 7.30 sıralarında meydana gelen saldırıda 1 infaz koruma memuru hayatını kaybetti. Yol kenarına bırakılan EYP’nin güvenlik kamerasına yansıdığı anlar ortaya çıktı.
Olay merkez Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi'nde meydana geldi. Mudanya yolu caddesinden Bursa E tipi cezaevine personel taşıyan servis minibüsü Yenikaraman Mahallesi'nden geçtiği esnada uzaktan kumandalı EYP’nin patlamasıyla servis minibüsünde olan 30 infaz koruma memurundan 1’i hayatını kaybetti. Patlamanın şiddetiyle 1’i ağır 4 personel yaralandı.
Yol kenarına bırakılan EYP’nin patlama anları güvenlik kamerasına yansıdı.