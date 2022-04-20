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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220420/canli-anlatim-ukrayna-rusyanin-anlasma-taslagini-inceleyecegiz-1055712310.html
CANLI ANLATIM| Ukrayna: Rusya'nın anlaşma taslağını inceleyeceğiz
CANLI ANLATIM| Ukrayna: Rusya'nın anlaşma taslağını inceleyeceğiz
Rusya'nın barış anlaşması taslak metnini Ukrayna tarafına ilettiğini açıklamasının ardından Ukrayna'dan açıklama geldi. 20.04.2022, Sputnik Türkiye
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Mariupol - Sputnik Türkiye

CANLI ANLATIM| Ukrayna: Rusya'nın anlaşma taslağını inceleyeceğiz

16:46 20.04.2022
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Rusya'nın barış anlaşması taslak metnini Ukrayna tarafına ilettiğini açıklamasının ardından Ukrayna'dan açıklama geldi.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair detaylar Sputnik'in canlı anlatımında.
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Ukrayna operasyonun başlangıcından bu yana yaklaşık 900 bin sığınmacı Rusya’ya geçti
06:36
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17:31 20.04.2022
Polonya’da Sovyet askerlerine ait 3 anıtın yıkılması planlanıyor
Polonya Ulusal Anı Enstitüsü (IPN), ülkedeki 3 adet Sovyet Asker anıtının yıkılacağını duyurdu.
Açıklamada, “Siedlce şehrinde, IPN Başkanı Dr. Karol Nawrocki’nin katılımıyla Kızıl Ordu anıtı sökülecek” ifadesine yer verildi.
Nawrocki, komünizmi simgeleyen kişileri, kuruluşları, olayları veya tarihleri andıran tüm sembolleri kamusal alandan kaldırma çağrısında bulundu.
Ayrıca Büyük Polonya Voyvodalığı’ndaki Miedzibloci ve Aşağı Silezya Voyvodalığı'ndaki Gonczarsko şehirlerinde de bulunan anıtların yıkılması planlanıyor.
17:06 20.04.2022
‘Azovstal’in bitişiğindeki binalardan 36 sivil daha kurtarıldı'
Rus Izvestiya gazetesi, Mariupol şehrinde Azovstal fabrikasının bitişiğindeki binalardan insani koridorlar üzerinden çocuklar dahil 36 sivilin çıktığını belirtti.
Gazetenin haberine göre, siviller Novoazovsk şehrine tahliye edildi. Vatandaşların, Rus radyoyu dinlerken saat 14.00’da ateşkesin başladığını ve insani koridorun açıldığını öğrendiği aktarıldı.
Vatandaşlar, sırtından vurulmaktan korktuğu için sokağa çıkmadıklarını anlatıyor. Azovstal bölgesinden tahliyeler için 5 insani koridorun daha açıldığını belirten gazete, insani koridorların yanında otobüslerin ve ambulans arabalarının beklediğini yazdı.
17:01 20.04.2022
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
Ukrayna krizi
Putin: Batı'nın hukuk dışı yaptırımları, Dünya Ticaret Örgütü ilkeleriyle çelişiyor
16:56
16:56 20.04.2022
Slovakyalı uzman Chmelar’dan ABD’ye Ukrayna suçlaması
Slovakyalı siyaset bilimcisi Eduard Chmelar, ABD’yi Ukrayna’daki silahlı çatışmalara dolaylı olarak katılmakla suçladı.
Parlamentni listy’nin haberine göre Chmelar, ABD’nin, Ukrayna’ya silah ve mühimmat sağlayarak dolaylı olarak silahlı çatışmalara katıldığını söyledi. Uzmanın görüşüne göre, ABD jeopolitik çıkarları için çatışmayı uzatmayı planlıyor.
Chmelar, “Pentagon’un kendisi, Ukraynalılara günde sekiz ilâ on uçak silah ve mühimmat gönderdiğini itiraf ediyor. Demek, ABD bu silahlı çatışmalara dolaylı da olsa katılıyor, yani başka birilerinin eliyle kan dökülmesini kasten uzatıyor” ifadesini kullandı.
ABD’nin her şeyi önceden planladığını ve Rusya’nın Ukrayna’daki özel operasyonunun 'onların işini kolaylaştırdığını' dile getiren uzman, en büyük kaybı Avrupa Birliği’nin vereceğini belirterek Ukrayna’daki durumun “Avrupa’yı dünyadaki öneminden mahrum” bırakabileceğini kaydetti.
Chmelar, “Çekya ve Slovakya’da, Rusya’nın tek tek dostlarını kaybettiğine inanılıyor. Medya, tüm dünyanın Rusya'ya karşı birleştiği ve Rusya'nın yalnız kaldığı yanılsamasını sürdürüyor. Ama bu tamamen saçmalık” dedi.
16:44 20.04.2022
Kiev: Moskova'nın anlaşma taslağını inceleyeceğiz
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya'nın sunduğu anlaşma taslağını inceleyeceklerini söyledi. Ukrayna basınına demeç veren Podolyak, Kiev'in kendi taslağını İstanbul'daki görüşmede ilettiğini anımsatarak Rus tarafının bu önerileri inceleyip kendi anlaşma taslağını sunduğunu kaydetti.
Podolyak, "Şimdi Kiev'in sırası geldi, belgeyi inceleyip siyasi ve hukuki niteliktekiler de dahil çıkarımlarda bulunmamız gerekiyor" dedi.
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