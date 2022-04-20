CANLI ANLATIM| Ukrayna: Rusya'nın anlaşma taslağını inceleyeceğiz

Slovakyalı uzman Chmelar’dan ABD’ye Ukrayna suçlaması

Slovakyalı siyaset bilimcisi Eduard Chmelar, ABD’yi Ukrayna’daki silahlı çatışmalara dolaylı olarak katılmakla suçladı.

Parlamentni listy’nin haberine göre Chmelar, ABD’nin, Ukrayna’ya silah ve mühimmat sağlayarak dolaylı olarak silahlı çatışmalara katıldığını söyledi. Uzmanın görüşüne göre, ABD jeopolitik çıkarları için çatışmayı uzatmayı planlıyor.

Chmelar, “Pentagon’un kendisi, Ukraynalılara günde sekiz ilâ on uçak silah ve mühimmat gönderdiğini itiraf ediyor. Demek, ABD bu silahlı çatışmalara dolaylı da olsa katılıyor, yani başka birilerinin eliyle kan dökülmesini kasten uzatıyor” ifadesini kullandı.

ABD’nin her şeyi önceden planladığını ve Rusya’nın Ukrayna’daki özel operasyonunun 'onların işini kolaylaştırdığını' dile getiren uzman, en büyük kaybı Avrupa Birliği’nin vereceğini belirterek Ukrayna’daki durumun “Avrupa’yı dünyadaki öneminden mahrum” bırakabileceğini kaydetti.

Chmelar, “Çekya ve Slovakya’da, Rusya’nın tek tek dostlarını kaybettiğine inanılıyor. Medya, tüm dünyanın Rusya'ya karşı birleştiği ve Rusya'nın yalnız kaldığı yanılsamasını sürdürüyor. Ama bu tamamen saçmalık” dedi.