CANLI |Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: Ukrayna ve Donbass'a bin tondan fazla insani yardım gönderildi

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı sürerken, Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan yaptırımları da sürüyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hollandalı, Belçikalı ve Lüksemburglu bir dizi diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Rusya'nın uluslararası rezervlerinin eşi görülmemiş bir şekilde dondurulduğunu belirten Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Batılı ülkelerin bununla ilgili kararlarını yargıya taşıyacaklarını söyledi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın TASS'a yaptığı açıklamada Ukrayna ve Donbass'a 1000 tondan fazla insani yardım götürüldüğü bildirildi.