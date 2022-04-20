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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220420/canli-rusya-acil-durumlar-bakanligi-ukrayna-ve-donbassa-bin-tondan-fazla-insani-yardim-gonderildi-1055695926.html
CANLI |Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: Ukrayna ve Donbass'a bin tondan fazla insani yardım gönderildi
CANLI |Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: Ukrayna ve Donbass'a bin tondan fazla insani yardım gönderildi
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın Ukrayna ve Donbass'a 1000 tondan fazla insani yardım götürüldüğünü söyledi. ABD Savunma Bakanlığı önümüzdeki bir gün içinde... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
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Debaltsevo'da insani yardım dağıtımı - Sputnik Türkiye

CANLI |Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: Ukrayna ve Donbass'a bin tondan fazla insani yardım gönderildi

06:36 20.04.2022 (güncellendi: 06:37 20.04.2022)
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın Ukrayna ve Donbass'a 1000 tondan fazla insani yardım götürüldüğünü söyledi. ABD Savunma Bakanlığı önümüzdeki bir gün içinde Ukrayna’ya 7 uçak askeri yardım göndereceklerini açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı sürerken, Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan yaptırımları da sürüyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hollandalı, Belçikalı ve Lüksemburglu bir dizi diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Rusya'nın uluslararası rezervlerinin eşi görülmemiş bir şekilde dondurulduğunu belirten Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Batılı ülkelerin bununla ilgili kararlarını yargıya taşıyacaklarını söyledi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın TASS'a yaptığı açıklamada Ukrayna ve Donbass'a 1000 tondan fazla insani yardım götürüldüğü bildirildi.
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: Ukrayna ve Donbass'a 1000 tondan fazla insani yardım götürüldü.
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Rusya: Kiev’i, Azovstal’deki militanlara teslim olmaları emrini vermeye çağırıyoruz
Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Ukrayna yönetimine, Mariupol şehrinin Azovstal fabrikasında bulunan militanlara teslim olarak insani koridor üzerinden çıkma emrini verme çağrısında bulundu.
Pentagon: 24 saat içinde Ukrayna’ya 7 uçak askeri yardım göndereceğiz
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), önümüzdeki bir gün içinde Ukrayna’ya 7 uçak askeri yardım göndereceklerini belirtti.
Pentagon’un bir üst düzey yetkilisi, bugünkü basın toplantısında, “Önümüzdeki 24 saat içinde ABD’den bölgeye bir düzinenin yarısından daha fazla, muhtemelen yediye yakın sefer bekliyoruz” ifadesini kullandı.
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Pentagon: 24 saat içinde Ukrayna’ya 7 uçak askeri yardım göndereceğiz
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