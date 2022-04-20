https://tr.sputniknews.com/20220420/cin-ilonun-zorla-calistirmaya-iliskin-sozlesmelerini-onayladi-1055709142.html

Çin, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün zorla çalıştırmaya ilişkin sözleşmelerini onayladı

Çin, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün zorla çalıştırmaya ilişkin sözleşmelerini onayladı

Çin'de yasama organı işlevini gören Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) zorla çalıştırmayı yasaklayan sözleşmelerini... 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T15:06+0300

2022-04-20T15:06+0300

2022-04-20T15:11+0300

dünya

çin

uluslararası çalışma örgütü (ilo)

sözleşme

sincan uygur özerk bölgesi

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Çin'de yasama organı işlevini gören Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, geçen hafta ILO'nun zorla çalıştırmayı yasaklayan sözleşmelerini gündemine aldı.AFP'nin haberine göre komite, ILO'nun 1930 tarihli 'Zorla Çalıştırma Sözleşmesi' ile 1957 tarihli 'Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi'ni onayladı.Daha önce Çin, ILO'nun 8 temel sözleşmesinden 4'ünü onaylarken 1930 tarihli 'Zorla Çalıştırma Sözleşmesi', 1948 tarihli 'Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi', 1949 tarihli 'Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi' ile 1957 tarihli 'Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi'nin olduğu 4 temel sözleşmeyi onaylamamıştı.Pekin'in bu adımı, Sincan Uygur bölgesinde insanların 'zorla çalıştırıldığı' yönündeki iddianın ardından gelmişti.

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çin, uluslararası çalışma örgütü (ilo), sözleşme, sincan uygur özerk bölgesi