https://tr.sputniknews.com/20220420/cin-ilonun-zorla-calistirmaya-iliskin-sozlesmelerini-onayladi-1055709142.html
Çin, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün zorla çalıştırmaya ilişkin sözleşmelerini onayladı
Çin, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün zorla çalıştırmaya ilişkin sözleşmelerini onayladı
Çin'de yasama organı işlevini gören Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) zorla çalıştırmayı yasaklayan sözleşmelerini... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T15:06+0300
2022-04-20T15:06+0300
2022-04-20T15:11+0300
dünya
çin
uluslararası çalışma örgütü (ilo)
sözleşme
sincan uygur özerk bölgesi
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Çin'de yasama organı işlevini gören Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, geçen hafta ILO'nun zorla çalıştırmayı yasaklayan sözleşmelerini gündemine aldı.AFP'nin haberine göre komite, ILO'nun 1930 tarihli 'Zorla Çalıştırma Sözleşmesi' ile 1957 tarihli 'Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi'ni onayladı.Daha önce Çin, ILO'nun 8 temel sözleşmesinden 4'ünü onaylarken 1930 tarihli 'Zorla Çalıştırma Sözleşmesi', 1948 tarihli 'Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi', 1949 tarihli 'Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi' ile 1957 tarihli 'Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi'nin olduğu 4 temel sözleşmeyi onaylamamıştı.Pekin'in bu adımı, Sincan Uygur bölgesinde insanların 'zorla çalıştırıldığı' yönündeki iddianın ardından gelmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220322/cin-disislerinden-abdye-cinli-yetkililere-vize-kisitlamalari-kaldirilmazsa-misilleme-yapacagiz-1054942691.html
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çin, uluslararası çalışma örgütü (ilo), sözleşme, sincan uygur özerk bölgesi
Çin, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün zorla çalıştırmaya ilişkin sözleşmelerini onayladı
15:06 20.04.2022 (güncellendi: 15:11 20.04.2022) Abone ol
Çin'de yasama organı işlevini gören Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) zorla çalıştırmayı yasaklayan sözleşmelerini onayladı.
Çin'de yasama organı işlevini gören Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, geçen hafta ILO'nun zorla çalıştırmayı yasaklayan sözleşmelerini gündemine aldı.
AFP'nin haberine göre komite, ILO'nun 1930 tarihli 'Zorla Çalıştırma Sözleşmesi' ile 1957 tarihli 'Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi'ni onayladı.
Daha önce Çin, ILO'nun 8 temel sözleşmesinden 4'ünü onaylarken 1930 tarihli 'Zorla Çalıştırma Sözleşmesi', 1948 tarihli 'Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi', 1949 tarihli 'Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi' ile 1957 tarihli 'Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi'nin olduğu 4 temel sözleşmeyi onaylamamıştı.
Pekin'in bu adımı, Sincan Uygur bölgesinde insanların 'zorla çalıştırıldığı' yönündeki iddianın ardından gelmişti.