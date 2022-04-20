https://tr.sputniknews.com/20220420/cin-savunma-bakani-abd-cinin-kararliligini-ve-yeteneklerini-hafife-almamali-1055712606.html

Çin Savunma Bakanı: ABD, Çin'in kararlılığını ve yeteneklerini hafife almamalı

Çin Savunma Bakanı: ABD, Çin'in kararlılığını ve yeteneklerini hafife almamalı

ABD Savunma Bakanı Austin, 1 yıldan uzun bir süre önce bu göreve gelmesinden bu yana ilk kez Çinli mevkidaşıyla görüştü. 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T16:36+0300

2022-04-20T16:36+0300

2022-04-20T17:13+0300

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wei fenghe

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Çin Savunma Bakanı Vei Fenghe, bugün ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD hükümetinin Çin'in kararlılığını ve ulusal çıkarlarını koruma yeteneğini küçümsemekten vazgeçmesi gerektiğini söyledi.Çin Savunma Bakanlığı'nın WeChat hesabından yapılan açıklamada, "Çin, ABD ile sağlıklı ve istikrarlı bir ilişki kurmayı umuyor. Ülkemiz, ulusal çıkarlarını ve itibarını koruyacak" ifadeleri yer aldı.Açıklamada, "ABD, Çin'in kararlılığını ve yeteneklerini hafife almamalı" denildi. Savunma Bakanı Wei Fenghe, Tayvan sorununun kabul edilemez bir şekilde çözülmesi halinde bunun Çin-ABD ilişkilerinde yıkıcı bir etkisi olacağını söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220420/tayvanda-cin-saldiriyor-diye-ust-uste-son-dakika-gecen-tv-kanali-pardon-yanlis-alarm-1055699495.html

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abd, çin, çin halk cumhuriyeti, ilişki, wei fenghe, açıklama, tayvan