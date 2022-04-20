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Diyarbakır'da 'örgüte mali destek' iddiasıyla aralarında iş insanlarının da olduğu 44 kişiye gözaltı
Diyarbakır'da 'örgüte mali destek' iddiasıyla aralarında iş insanlarının da olduğu 44 kişiye gözaltı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 6 ilde 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında iş... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T12:21+0300
2022-04-20T12:23+0300
gözaltı
görüş
diyarbakır
polis
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 44 kişi hakkında ‘örgüte mali destek’ verme iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararının ardından 6 ilde düzenlenen ev baskınlarında aralarında iş insanlarının da olduğu kişiler gözaltına alındı.Gözaltına alınanlar arasında Celalettin Birtane'nin yanı sıra bazı iş insanları da bulunuyor.Geçtiğimiz hafta aralarında avukat Metin Kılavuz, iş kadını Gülşen Duran’ın da aralarında bulunduğu 75 kişi gözaltına alınmıştı. Polis, sorguları devam eden 75 kişi için gözaltı süresini uzatmıştı.
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Sertaç Kayar
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gözaltı, diyarbakır, polis

Diyarbakır'da 'örgüte mali destek' iddiasıyla aralarında iş insanlarının da olduğu 44 kişiye gözaltı

12:21 20.04.2022 (güncellendi: 12:23 20.04.2022)
© AAGözaltı – tutuklama - yakalama
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© AA
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Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 6 ilde 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında iş insanları da var.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 44 kişi hakkında ‘örgüte mali destek’ verme iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararının ardından 6 ilde düzenlenen ev baskınlarında aralarında iş insanlarının da olduğu kişiler gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında Celalettin Birtane'nin yanı sıra bazı iş insanları da bulunuyor.
Geçtiğimiz hafta aralarında avukat Metin Kılavuz, iş kadını Gülşen Duran’ın da aralarında bulunduğu 75 kişi gözaltına alınmıştı. Polis, sorguları devam eden 75 kişi için gözaltı süresini uzatmıştı.
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