https://tr.sputniknews.com/20220420/doguda-2021-yili-kadin-hak-ihlalleri-raporu-en-cok-yasam-hakki-ihlal-edildi-1055703638.html

Doğuda 2021 yılı kadın hak ihlalleri raporu: En çok yaşam hakkı ihlal edildi

Doğuda 2021 yılı kadın hak ihlalleri raporu: En çok yaşam hakkı ihlal edildi

2021 yılında doğu illerinde kadınlara yönelik yaşanan hak ihlallerine ilişkin hazırlanan rapora göre intihar sonucu 21, aile içi şiddet sonucu 32, toplumsal... 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T12:59+0300

2022-04-20T12:59+0300

2022-04-20T13:06+0300

görüş

kadına karşı şiddet

ihlal

doğu anadolu

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İHD Diyarbakır Şubesi Kadın Komisyonu, 2021 yılında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kadınlara yönelik yaşanan hak ihlallerine ilişkin hazırladığı raporu paylaştı. İHD Kadın Komisyonu Başkan Yardımcısı Ezgi Sıla Demir rapor ile ilgili yaptığı açıklamada İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının kadınların hakları ve güvenliği konusunda ciddi riskler yarattığını söyledi. Demir “Bu karardan sonra bazı başvurucu kadınlar, şiddet faili eşlerinin ‘artık sizi bu devlet korumayacak, gidecek yerin kalmadı’ gibi tehditlerle şiddetin dozunun arttığını ifade etmişlerdir. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı sonrası mağdur tarafından talep edilen koruma tedbiri başvuruları gerekçesiz veya somut delil yokluğundan reddedilmektedir” dedi.‘21 kadın intihar etti’Doğu ve Güneydoğu’da 2021 yılında intihar sonucu 21, aile içi şiddet sonucu 32, toplumsal alanda şiddet sonucu 10 kadının yaşamını yitirdiğini ifade eden Demir “21 kadın cinsel saldırıya maruz bırakılmış, 38 kadın şiddet sonucu yaralanmış, 15 kadın ise fuhuş yapmaya zorlanmıştır. 2021 yılında toplamda 101 kadın yaşamını yitirmiştir. Yine 2021 yılında çatışmalı ortamda ise 81 silahlı militan yaşamını yitirmiştir. Bilançomuz da görüleceği üzere kadınlar en çok aile içinde yaşanan şiddet sonucunda yaşamını yitirmiştir. Yine kadınlar toplumsal alanda yaşanan şiddet, intihar, kuşkulu ölüm, alıkonulma, cinsel saldırı ve fuhuş yapmaya zorlanma gibi birçok alanda şiddete ve ihlale maruz kalmaktadır. Yine kadınlar çatışmalı ortamda, hapishane ve sağlıkta şiddet sonucu yaşamını yitirmektedirler” şeklinde konuştu.‘141 kadın gözaltına alındı’141 kadının gözaltına alındığını belirten Demir “Gözaltına alınan kadınların çoğu aktif siyaset yürüten, sendika ve sivil toplum kuruluşlarında faaliyet gösteren kadınlardan oluşmaktadır. Kadınlara yönelik baskı sadece aile içinde değil toplumsal alanda ve devletin kamu gücünü kullanarak sürdürdüğü çeşitli baskı ve şiddet yöntemleriyle de gerçekleştirilmektedir. Özellikle bölgemizde Kürt kadınlarına yönelik yargı tacizi gün geçtikçe artmaktadır. 8 Mart ve 25 Kasım eylemlerine katılmak, kadın ve lgbti+ alanındaki çalışmaları, siyasi alandaki çalışmaları, basına verilen röportajlar ve demeçleri, kadın derneklerinde üye veya yönetici olmak, ifade özgürlüğü ve örgütlenme hakkı kapsamında ele alınması gereken faaliyetleri gerekçe gösterilerek birçok dernek, meslek odası, sendika üyesi/yöneticisi kadın ev baskınları ve gözaltılar yaşanmaktadır” dedi.‘1 yılda kadınlara yönelik 863 ihlal tespit edildi’'Yaşam Hakkı İhlalleri, Kişi Özgürlüğü ve Güvenliğine Yönelik İhlaller, Düşünce ve İfade Özgürlüğüne Yönelik İhlaller, Örgütlenme Özgürlüğüne Yönelik İhlaller, Toplantı ve Gösteri Özgürlüğüne Yönelik İhlaller, Cezaevlerinde Yaşanan İhlaller, Ekonomik ve Sosyal Haklara Yönelik İhlaller ve Diğer Hak İhlalleri' başlıklarından oluşan 2021 Kadın İhlalleri Raporu’nun bilançosundan toplam 863 hak ihlalinin tespiti yer aldı. Rapora göre en çok hak ihlali ‘Yaşam Hakkı İhlalleri, Kişi Özgürlüğü ve Güvenliğine Yönelik İhlaller’ başlıklarında yaşandı.

https://tr.sputniknews.com/20220416/yesil-sahalardan-kadina-siddete-dur-mesaji-verilecek-1055605280.html

doğu anadolu

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2022

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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kadına karşı şiddet, ihlal, doğu anadolu