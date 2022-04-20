https://tr.sputniknews.com/20220420/elektrikli-arac-sarj-donanimlari-olculer-ve-ayar-kanunu-kapsamina-alindi-1055713633.html
Elektrikli araç şarj donanımları Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamına alındı
Elektrikli araç şarj donanımları Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamına alındı
Elektrikli araç besleme donanımları, doğru ve güvenilir ölçüm sağlamak amacıyla Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında denetlenecek. 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T17:02+0300
2022-04-20T17:02+0300
2022-04-20T17:02+0300
türkiye
elektrik
şarj
elektrikli araç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/10/1055610174_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_d6e622343bff60b73555786795a02eae.jpg
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, elektrikli araçlara şarj hizmeti sunumunda kullanılan ve aktarılan elektrik enerjisi miktarının ölçümünü yapan elektrikli araç besleme donanımları yasal metroloji çerçevesinde yapılacak düzenlemelerle ölçüm doğruluğu ve ölçüm güvenirliğini sağlamak amacıyla Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamına alındı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/10/1055610174_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_5059cfe3aaa9c6e721766eec3c1b4a4c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
elektrik, şarj, elektrikli araç
Elektrikli araç şarj donanımları Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamına alındı
Abone ol
Elektrikli araç besleme donanımları, doğru ve güvenilir ölçüm sağlamak amacıyla Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında denetlenecek.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, elektrikli araçlara şarj hizmeti sunumunda kullanılan ve aktarılan elektrik enerjisi miktarının ölçümünü yapan elektrikli araç besleme donanımları yasal metroloji çerçevesinde yapılacak düzenlemelerle ölçüm doğruluğu ve ölçüm güvenirliğini sağlamak amacıyla Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamına alındı.