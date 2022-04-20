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https://tr.sputniknews.com/20220420/elektrikli-arac-sarj-donanimlari-olculer-ve-ayar-kanunu-kapsamina-alindi-1055713633.html
Elektrikli araç şarj donanımları Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamına alındı
Elektrikli araç şarj donanımları Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamına alındı
Elektrikli araç besleme donanımları, doğru ve güvenilir ölçüm sağlamak amacıyla Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında denetlenecek. 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T17:02+0300
2022-04-20T17:02+0300
türkiye
elektrik
şarj
elektrikli araç
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, elektrikli araçlara şarj hizmeti sunumunda kullanılan ve aktarılan elektrik enerjisi miktarının ölçümünü yapan elektrikli araç besleme donanımları yasal metroloji çerçevesinde yapılacak düzenlemelerle ölçüm doğruluğu ve ölçüm güvenirliğini sağlamak amacıyla Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamına alındı.
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elektrik, şarj, elektrikli araç

Elektrikli araç şarj donanımları Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamına alındı

17:02 20.04.2022
© AAElektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları
Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© AA
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Elektrikli araç besleme donanımları, doğru ve güvenilir ölçüm sağlamak amacıyla Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında denetlenecek.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, elektrikli araçlara şarj hizmeti sunumunda kullanılan ve aktarılan elektrik enerjisi miktarının ölçümünü yapan elektrikli araç besleme donanımları yasal metroloji çerçevesinde yapılacak düzenlemelerle ölçüm doğruluğu ve ölçüm güvenirliğini sağlamak amacıyla Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamına alındı.
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