https://tr.sputniknews.com/20220420/erdogan-calisma-bakaninin-dedigi-gibi-bin-100-lira-odenecek-1055705718.html

Erdoğan: Çalışma Bakanı'nın dediği gibi bin 100 lira ödenecek

Erdoğan: Çalışma Bakanı'nın dediği gibi bin 100 lira ödenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışma Bakanı'nın dediği gibi bin 100 lira ödenecek" dedi. 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T13:30+0300

2022-04-20T13:30+0300

2022-04-20T13:52+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

tbmm

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Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'deki grup toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Çalışma Bakanı'nın dediği gibi bin 100 lira ikramiye ödenecek" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli sığınmacılar konusunda da "Süleyman Bey'in dediği doğrudur bitsin sığınmacıları kovan değil kucaklayan bir iktidarız ve onlara bütün Kuzey Suriye'deki briket evlerin bitişiyle birlikte onları oralara dönüşünü sağlayacak ve huzurlu bir ortama sağlayınca zaten kendileriyle gönüllü olarak oraya dönecektir" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220417/turkiye-emekliler-dernegi-bayram-ikramiyesi-2-bin-500-liraya-yukseltilmeli-1055626767.html

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recep tayyip erdoğan, ak parti, tbmm