https://tr.sputniknews.com/20220420/erdogan-calisma-bakaninin-dedigi-gibi-bin-100-lira-odenecek-1055705718.html
Erdoğan: Çalışma Bakanı'nın dediği gibi bin 100 lira ödenecek
Erdoğan: Çalışma Bakanı'nın dediği gibi bin 100 lira ödenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışma Bakanı'nın dediği gibi bin 100 lira ödenecek" dedi. 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T13:30+0300
2022-04-20T13:30+0300
2022-04-20T13:52+0300
politika
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'deki grup toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Çalışma Bakanı'nın dediği gibi bin 100 lira ikramiye ödenecek" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli sığınmacılar konusunda da "Süleyman Bey'in dediği doğrudur bitsin sığınmacıları kovan değil kucaklayan bir iktidarız ve onlara bütün Kuzey Suriye'deki briket evlerin bitişiyle birlikte onları oralara dönüşünü sağlayacak ve huzurlu bir ortama sağlayınca zaten kendileriyle gönüllü olarak oraya dönecektir" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220417/turkiye-emekliler-dernegi-bayram-ikramiyesi-2-bin-500-liraya-yukseltilmeli-1055626767.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti, tbmm
Erdoğan: Çalışma Bakanı'nın dediği gibi bin 100 lira ödenecek
13:30 20.04.2022 (güncellendi: 13:52 20.04.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışma Bakanı'nın dediği gibi bin 100 lira ödenecek" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'deki grup toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Çalışma Bakanı'nın dediği gibi bin 100 lira ikramiye ödenecek" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli sığınmacılar konusunda da "Süleyman Bey'in dediği doğrudur bitsin sığınmacıları kovan değil kucaklayan bir iktidarız ve onlara bütün Kuzey Suriye'deki briket evlerin bitişiyle birlikte onları oralara dönüşünü sağlayacak ve huzurlu bir ortama sağlayınca zaten kendileriyle gönüllü olarak oraya dönecektir" dedi.