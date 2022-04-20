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Eskişehir'de kız öğrenci yurduna giren şüpheli gözaltına alındı
Eskişehir'de kız öğrenci yurduna giren şüpheli gözaltına alındı
Eskişehir’de kız öğrenci yurduna gece yarısı izinsiz girdiği tespit edilen şüpheli Abdülmecit B. (42), gözaltına alındı. 20.04.2022, Sputnik Türkiye
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2022-04-20T14:02+0300
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Yunus Emre KYK Kız Yurdu'na önceki gece yarısı izinsiz giren Abdülmecit B., girişte bulunan kantindeki öğrenciler tarafından fark edildi. Parmak iziyle giriş yapılan yurda izinsiz şekilde giren Şüpheli Abdülmecit B., ihbar üzerine gelen polis ekiplerince yakalandı. Abdülmecit B., kimlik tespiti yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.Abdülmecit B., öğrencilerin sosyal medyada gündem olan tepkilerinin ardından, sosyal medyada infiale yol açtığı gerekçesiyle, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlamasıyla yakalanarak, tekrar gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne götürüldü. Yurtta görevli özel güvenlik personeli hakkında ise idari soruşturma başlatıldı.Kız yurduna izinsiz giriş yapılması, öğrenciler tarafından protesto edildi. Kantinde toplanan öğrenciler tepkilerini sosyal medyadan da dile getirirken, konu kısa sürede gündem başlıkları arasına girdi. Olayla ilgili başlatılan idari ve adli soruşturma devam ediyor.
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Eskişehir'de kız öğrenci yurduna giren şüpheli gözaltına alındı

14:02 20.04.2022
© DHAEskişehir'de kız öğrenci yurduna giren şüpheli gözaltına alındı
Eskişehir'de kız öğrenci yurduna giren şüpheli gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© DHA
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Eskişehir’de kız öğrenci yurduna gece yarısı izinsiz girdiği tespit edilen şüpheli Abdülmecit B. (42), gözaltına alındı.
Yunus Emre KYK Kız Yurdu'na önceki gece yarısı izinsiz giren Abdülmecit B., girişte bulunan kantindeki öğrenciler tarafından fark edildi. Parmak iziyle giriş yapılan yurda izinsiz şekilde giren Şüpheli Abdülmecit B., ihbar üzerine gelen polis ekiplerince yakalandı. Abdülmecit B., kimlik tespiti yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.
Abdülmecit B., öğrencilerin sosyal medyada gündem olan tepkilerinin ardından, sosyal medyada infiale yol açtığı gerekçesiyle, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlamasıyla yakalanarak, tekrar gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne götürüldü. Yurtta görevli özel güvenlik personeli hakkında ise idari soruşturma başlatıldı.
Kız yurduna izinsiz giriş yapılması, öğrenciler tarafından protesto edildi. Kantinde toplanan öğrenciler tepkilerini sosyal medyadan da dile getirirken, konu kısa sürede gündem başlıkları arasına girdi. Olayla ilgili başlatılan idari ve adli soruşturma devam ediyor.
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