https://tr.sputniknews.com/20220420/fahrettin-altunun-evinin-fotograflanmasi-davasi-savcilik-yine-mutalaa-degistirdi-1055702672.html

Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması davası: Savcılık yine mütalaa değiştirdi

Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması davası: Savcılık yine mütalaa değiştirdi

Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Suat Özçağdaş'ın davasında savcılık üçüncü kez mütalaasını açıkladı. İlk... 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T12:32+0300

2022-04-20T12:32+0300

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suat özçağdaş

türkiye

fahrettin altun

ev

dava

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Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ve avukatları katıldı. Duruşmada müşteki İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u temsilen avukatları yer aldı. Duruşmayı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da seyirci olarak izledi.İlk açıklanan mütalaa tekrar edildiEsas hakkındaki mütalaasını üçüncü kez açıklayan savcılık, 16 Aralık 2021'de açıkladığı mütalaayı tekrar etti. Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020'de Fahrettin Altun'un evine giderek bahçesinin fotoğrafını çektiğini ve fotoğrafı Canan Kaftancıoğlu'na gönderdiğini belirtti. Savcılık, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçundan Özçağdaş'ın 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı söz verilen müşteki avukatı Sezgin Tunç, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Avukat Tunç, "Bir önceki celse nöbetçi savcı tarafından aksi yönde mütalaa beyanı değiştirilerek beraate yönelik mütalaa verilmiştir. Biz bu durumla daha önce karşılaşmadık. Bilmiyorum siz karşılaştınız mı?" şeklinde konuştu.Sanık avukatı Çağdaş Karaküçük, mütalaaya katılmadıklarını belirterek "Esas hakkındaki savunmamızı daha sonra yapacağız" dedi.Duruşma ertelendiAra kararını açıklayan mahkeme, bu celse değişen mütalaa beyanına karşı savunma hakkı bağlamında sanık avukatına süre verilerek ertelendi.İddianamedenAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020'de Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evini fotoğrafladığı öne sürülüyor. İddianamede sanık Özçağdaş'ın "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

https://tr.sputniknews.com/20201202/iletisim-baskani-altunun-evini-fotografladigi-one-surulen-chpli-ozcagdas-hakkinda-5-yila-kadar-1043330079.html

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suat özçağdaş, fahrettin altun, ev, dava