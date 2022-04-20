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Ferrero Türkiye'den 'Kinder' açıklaması: Ürünlerimizin güvenli olduğu teyit edildi
Ferrero Türkiye'den 'Kinder' açıklaması: Ürünlerimizin güvenli olduğu teyit edildi
Avrupa'daki Salmonella şüphesi nedeniyle, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder ürünlerine analiz zorunluluğu getirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Ferrero... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T16:13+0300
2022-04-20T16:18+0300
kinder
türkiye
ferrero
tarım ve orman bakanlığı
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Ferrero Türkiye tarafından Kinder ürünleri ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 19.04.2022 tarihli açıklamasına istinaden bir bilgilendirme yapıldı.Yapılan yazılı açıklamada “Bakanlık tarafından da belirtildiği üzere, piyasada bulunan Kinder ürünleri ile ilgili gerekli tüm resmi kontroller yapılmış olup, ürünlerimizin güvenli olduğu teyit edilmiştir. Sürecin başlangıcından beri Ferrero Türkiye olarak Bakanlık ile işbirliği içerisinde hareket etmekteyiz. Bakanlığın 19.04.2022 tarihli açıklaması ve bu kamuoyu duyurumuz ile yanlış anlaşılmaları düzeltmiş olmayı ümit ediyoruz. İthalat prosedürünün bir parçası olarak, mikrobiyolojik analiz sıklığının arttırılması, Bakanlığın görev ve sorumlulukları çerçevesinde yapılan mutad bir uygulamadır. Ferrero Türkiye Çikolata olarak tarafımızca ithal edilen ve piyasaya sunulan tüm Kinder ürünlerinin güvenli olduğunu bir kez daha kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220419/tarim-bakanligi-salmonella-bakterisi-nedeniyle-kinder-urunlerine-analiz-zorunlulugunu-getirdi-1055676852.html
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kinder , ferrero, tarım ve orman bakanlığı

Ferrero Türkiye'den 'Kinder' açıklaması: Ürünlerimizin güvenli olduğu teyit edildi

16:13 20.04.2022 (güncellendi: 16:18 20.04.2022)
© AFP 2022Kinder
Kinder - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© AFP 2022
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Avrupa'daki Salmonella şüphesi nedeniyle, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder ürünlerine analiz zorunluluğu getirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Ferrero Türkiye, piyasaya sürülen ürünlerin güvenli olduğunu belirtti.
Ferrero Türkiye tarafından Kinder ürünleri ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 19.04.2022 tarihli açıklamasına istinaden bir bilgilendirme yapıldı.
Yapılan yazılı açıklamada “Bakanlık tarafından da belirtildiği üzere, piyasada bulunan Kinder ürünleri ile ilgili gerekli tüm resmi kontroller yapılmış olup, ürünlerimizin güvenli olduğu teyit edilmiştir. Sürecin başlangıcından beri Ferrero Türkiye olarak Bakanlık ile işbirliği içerisinde hareket etmekteyiz. Bakanlığın 19.04.2022 tarihli açıklaması ve bu kamuoyu duyurumuz ile yanlış anlaşılmaları düzeltmiş olmayı ümit ediyoruz. İthalat prosedürünün bir parçası olarak, mikrobiyolojik analiz sıklığının arttırılması, Bakanlığın görev ve sorumlulukları çerçevesinde yapılan mutad bir uygulamadır. Ferrero Türkiye Çikolata olarak tarafımızca ithal edilen ve piyasaya sunulan tüm Kinder ürünlerinin güvenli olduğunu bir kez daha kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi.
Kinder Surprise - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
TÜRKİYE
Tarım Bakanlığı, 'salmonella bakterisi' nedeniyle Kinder ürünlerine analiz zorunluluğu getirdi
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