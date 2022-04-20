https://tr.sputniknews.com/20220420/fsb-sverdlovsk-bolgesinde-hizb-ut-tahrir-teror-orgutune-ait-bir-hucreyi-cokertti----1055711197.html

FSB, Sverdlovsk bölgesinde Hizb-ut Tahrir terör örgütüne ait bir hücreyi çökertti

FSB, Sverdlovsk bölgesinde Hizb-ut Tahrir terör örgütüne ait bir hücreyi çökertti

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Sverdlovsk bölgesinde, yerel Müslümanları ve göçmenleri Hizb-ut Tahrir el-İslami terör örgütü saflarına kazandırmaya... 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T16:10+0300

2022-04-20T16:10+0300

2022-04-20T16:10+0300

fsb

hizbut tahrir

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FSB’den yapılan açıklamada, Orta Asya ülkeleri vatandaşı olan 5 kişilik hücrenin Rusya topraklarında terörist ideolojiyi yayma amaçlı çalışmalar yaptıkları ve Rusya vatandaşlarını terör örgütü saflarına katmaya çalıştıkları kaydedildi. Gözaltına alınanların ikamet yerlerinde yapılan aramalarda yasaklı propaganda malzemeleri ve elektronik bilgi cihazları bulunduğu, şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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2022

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fsb, hizbut tahrir