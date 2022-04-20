https://tr.sputniknews.com/20220420/fsb-sverdlovsk-bolgesinde-hizb-ut-tahrir-teror-orgutune-ait-bir-hucreyi-cokertti----1055711197.html
FSB, Sverdlovsk bölgesinde Hizb-ut Tahrir terör örgütüne ait bir hücreyi çökertti
FSB, Sverdlovsk bölgesinde Hizb-ut Tahrir terör örgütüne ait bir hücreyi çökertti
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Sverdlovsk bölgesinde, yerel Müslümanları ve göçmenleri Hizb-ut Tahrir el-İslami terör örgütü saflarına kazandırmaya... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T16:10+0300
2022-04-20T16:10+0300
2022-04-20T16:10+0300
fsb
hizbut tahrir
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FSB’den yapılan açıklamada, Orta Asya ülkeleri vatandaşı olan 5 kişilik hücrenin Rusya topraklarında terörist ideolojiyi yayma amaçlı çalışmalar yaptıkları ve Rusya vatandaşlarını terör örgütü saflarına katmaya çalıştıkları kaydedildi. Gözaltına alınanların ikamet yerlerinde yapılan aramalarda yasaklı propaganda malzemeleri ve elektronik bilgi cihazları bulunduğu, şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fsb, hizbut tahrir
FSB, Sverdlovsk bölgesinde Hizb-ut Tahrir terör örgütüne ait bir hücreyi çökertti
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Sverdlovsk bölgesinde, yerel Müslümanları ve göçmenleri Hizb-ut Tahrir el-İslami terör örgütü saflarına kazandırmaya çalışan bir hücrenin çökertildiğini duyurdu.
FSB’den yapılan açıklamada, Orta Asya ülkeleri vatandaşı olan 5 kişilik hücrenin Rusya topraklarında terörist ideolojiyi yayma amaçlı çalışmalar yaptıkları ve Rusya vatandaşlarını terör örgütü saflarına katmaya çalıştıkları kaydedildi.
Gözaltına alınanların ikamet yerlerinde yapılan aramalarda yasaklı propaganda malzemeleri ve elektronik bilgi cihazları bulunduğu, şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.