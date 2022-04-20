https://tr.sputniknews.com/20220420/galatasarayda-secimlerin-durdurulmasi-icin-basvuran-develioglu-mahkemeye-teminat-bedelini-odedi-1055715820.html

Galatasaray'da seçimlerin durdurulması için başvuran Develioğlu, mahkemeye teminat bedelini ödedi

Galatasaray'da seçimlerin durdurulması için başvuran Develioğlu, mahkemeye teminat bedelini ödedi

Galatasaray Spor Kulübü Derneğinin bu ay yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının tedbiren durdurulması için dava açan Fırat... 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T18:14+0300

2022-04-20T18:14+0300

2022-04-20T18:14+0300

spor

galatasaray

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stanbul Adalet Sarayı'na gelen davacı Galatarasay Kulübü Divan Kurulu Üyesi Mühendis Fırat Develioğlu, 50 bin liralık teminat bedelini İstanbul 2 Nolu Mahkemeler Veznesine ödedi.Adliye çıkışı AA muhabirine açıklama yapan Develioğlu, Galatarasay Kulübü kongresinin iptali için dava açtığını hatırlatarak, "Yarın duruşması olacak. Bugün gerekli kanuni teminatı yatırmaya geldim. İnşallah kulübümüz hakkında hayırlı olur. Çünkü Galatasaray Kulübünü böylelikle kaos ortamından kurtaracağımı düşünüyorum. Bir birey olarak, Galatasaray Kulübünün bir üyesi olarak, bir vatandaş olarak..." ifadelerini kullandı.Talebinin mali genel kurulun iptal edilmesi olduğunu aktaran Develioğlu, "Ayrıca ibrasızlık sebebiyle başkanlarımızın bundan sonra her 8 ayda bir güven oyu almak zorunda kalmaması... Elbette ki bilançolarında hatalar varsa, yüz kızartıcı suç işlenmişse bunların hepsi aynı şekilde olağanüstü kongrelerle halledilir fakat idari ibrasızlık konusunun tamamen kaldırılmasını istiyorum. Çünkü bu, bütün yeni seçilecek değerli başkanlarımızın bir tehdit olarak her zaman önlerinde bulunacak. 8 aylık seçilmiş başkanlara hiçbir futbolcu gelmeyecek, hiçbir antrenör gelmeyecek, hiçbir teknik personel de gelmeyecek." ifadelerini kullandıDevelioğlu, 25 yaşındaki bir futbolcunun kaderini 8 aylık bir başkana emanet etmesinin mümkün olmadığını dile getirerek, "Bu Galatasaray'ı kaosa sürükler. Bunun için bir müracaat yaptım. Umarım kongremize güzel bir örnek olur. Bundan sonra bunun önlemini çabucak alır, Galatasaray'ı da aydınlık günlere çabucak çıkarırız." ifadelerini kullandı.'Birey olarak anayasal hakkımı kullandım'Develioğlu, Galatasaray ile ilişkisini bilmeyenlerin olabileceğini anlatarak şunları söyledi:"Galatarasay Lisesi mezunuyum. Galatasaray bu şekilde yönetildiği sürece kaçınılmaz bir şekilde kaosların içine çekilecektir. Buna 'Dur' demek için bir taraftar olarak, birey olarak anayasal hakkımı kullandım. Tepkiler elbet olacaktır ama taraftarımız beni anlayacaktır. Uzun vadede mutlu kalacak, kazanacak mutlaka Galatasaray taraftarı olacaktır."Develioğlu, "Taraftardan destek bekliyor musunuz?" sorusuna, "Bu taraftarın kendi inisiyatifi. Bunu anlayan, bunun iradesinde olan değerli taraftarlarımız destek verecektir, veriyorlar da zaten. Kararı beğenmeyenler, müracaatımı beğenmeyenler de olacaktır. Onların demokratik hakkıdır." yanıtını verdi.Mahkeme teminat yatırılmasını istemiştiDavacı Fırat Develioğlu'nun, davalı Galatasaray Spor Kulübü Derneğine açtığı dernek genel kurulunun iptali istemli dava dilekçesini inceleyen İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, tensip kararını vermişti.Mahkeme, 27 Mart 2022'de alınan genel kurul kararlarının uygulanması halinde Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişim ile hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşması ya da tamamen imkansız hale gelmesi ve ciddi zarar doğması ihtimali nedeniyle davacının 50 bin lira teminat yatırmasına karar vermişti.Mahkeme, bu teminatın yatırılması karşılığında 26 Mart'ta yapılan olağan genel kurul toplantısı ile 27 Mart'ta alınan genel kurul kararlarının uygulanması ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği tüzüğü gereği yönetim kurulu tarafından alınan 23 Nisan 2022'de yapılacak olağanüstü seçim genel kurulu toplantısı ile yeterli çoğunluk olmadığı takdirde 30 Nisan'da yapılacak ikinci toplantının icrasının tedbiren durdurulmasını karara bağlamıştı.Kararda, teminat bedeli yatırıldığında kararın ifası için Galatasaray Spor Kulübü Derneğine müzekkere yazılmasına hükmedilmişti.Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra ön inceleme yapılmasını kararlaştıran mahkeme, sonrasında ilk itirazların değerlendirilmesine ve ardından da ön inceleme duruşması için gün belirlenmesine karar vermişt

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galatasaray