https://tr.sputniknews.com/20220420/global-times-abd-ukraynaya-silah-ureticilerinin-gelirlerini-artirmak-icin-destek-veriyor-1055713935.html

Global Times: ABD, Ukrayna’ya silah üreticilerinin gelirlerini artırmak için destek veriyor

Global Times: ABD, Ukrayna’ya silah üreticilerinin gelirlerini artırmak için destek veriyor

Çin’in Global Times gazetesi, ABD’nin kendi silah üreticilerinin gelirlerini artırmak amacıyla Ukrayna’ya geniş çaplı destek oyununu sergilediğini yazdı. 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T17:04+0300

2022-04-20T17:04+0300

2022-04-20T17:04+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

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global times

kaos

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“Ukrayna’nın kurtuluşu sadece bir mizansen çıktı” diyen Global Times, “Washington, kendi çıkarları için yapay olarak yaratılmış kaostan yararlandı” değerlendirmesini yaptı.Silah üreticilerinin hisse senetlerinin yükselmesinin yanı sıra, Beyaz Saray yönetiminin Avrupa’yı hayali ‘Rus tehdidi’ etrafında birleştirmeyi umduğu ifade edildi.Washington’un, 'tüm çabalarını, Ukrayna krizini uzun süreli bir krize dönüştürmeye yönlendirdiği, Kiev’e yalnızca bir piyon rolü verildiği' kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220420/cin-savunma-bakani-abd-cinin-kararliligini-ve-yeteneklerini-hafife-almamali-1055712606.html

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