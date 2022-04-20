https://tr.sputniknews.com/20220420/global-times-abd-ukraynaya-silah-ureticilerinin-gelirlerini-artirmak-icin-destek-veriyor-1055713935.html
Global Times: ABD, Ukrayna’ya silah üreticilerinin gelirlerini artırmak için destek veriyor
Global Times: ABD, Ukrayna’ya silah üreticilerinin gelirlerini artırmak için destek veriyor
Çin’in Global Times gazetesi, ABD’nin kendi silah üreticilerinin gelirlerini artırmak amacıyla Ukrayna’ya geniş çaplı destek oyununu sergilediğini yazdı. 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T17:04+0300
2022-04-20T17:04+0300
2022-04-20T17:04+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
silah
global times
kaos
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1054188282_0:0:1349:759_1920x0_80_0_0_08d47b396918fbcfadd9102151e798f4.jpg
“Ukrayna’nın kurtuluşu sadece bir mizansen çıktı” diyen Global Times, “Washington, kendi çıkarları için yapay olarak yaratılmış kaostan yararlandı” değerlendirmesini yaptı.Silah üreticilerinin hisse senetlerinin yükselmesinin yanı sıra, Beyaz Saray yönetiminin Avrupa’yı hayali ‘Rus tehdidi’ etrafında birleştirmeyi umduğu ifade edildi.Washington’un, 'tüm çabalarını, Ukrayna krizini uzun süreli bir krize dönüştürmeye yönlendirdiği, Kiev’e yalnızca bir piyon rolü verildiği' kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220420/cin-savunma-bakani-abd-cinin-kararliligini-ve-yeteneklerini-hafife-almamali-1055712606.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1054188282_77:0:1277:900_1920x0_80_0_0_71306747c28b52575f0bcbf95bc7f7e0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, ukrayna, silah, global times, kaos
Global Times: ABD, Ukrayna’ya silah üreticilerinin gelirlerini artırmak için destek veriyor
Abone ol
Çin’in Global Times gazetesi, ABD’nin kendi silah üreticilerinin gelirlerini artırmak amacıyla Ukrayna’ya geniş çaplı destek oyununu sergilediğini yazdı.
“Ukrayna’nın kurtuluşu sadece bir mizansen çıktı” diyen Global Times, “Washington, kendi çıkarları için yapay olarak yaratılmış kaostan yararlandı” değerlendirmesini yaptı.
Silah üreticilerinin hisse senetlerinin yükselmesinin yanı sıra, Beyaz Saray yönetiminin Avrupa’yı hayali ‘Rus tehdidi’ etrafında birleştirmeyi umduğu ifade edildi.
Washington’un, 'tüm çabalarını, Ukrayna krizini uzun süreli bir krize dönüştürmeye yönlendirdiği, Kiev’e yalnızca bir piyon rolü verildiği' kaydedildi.