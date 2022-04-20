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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220420/global-times-abd-ukraynaya-silah-ureticilerinin-gelirlerini-artirmak-icin-destek-veriyor-1055713935.html
Global Times: ABD, Ukrayna’ya silah üreticilerinin gelirlerini artırmak için destek veriyor
Global Times: ABD, Ukrayna’ya silah üreticilerinin gelirlerini artırmak için destek veriyor
Çin’in Global Times gazetesi, ABD’nin kendi silah üreticilerinin gelirlerini artırmak amacıyla Ukrayna’ya geniş çaplı destek oyununu sergilediğini yazdı. 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T17:04+0300
2022-04-20T17:04+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
silah
global times
kaos
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“Ukrayna’nın kurtuluşu sadece bir mizansen çıktı” diyen Global Times, “Washington, kendi çıkarları için yapay olarak yaratılmış kaostan yararlandı” değerlendirmesini yaptı.Silah üreticilerinin hisse senetlerinin yükselmesinin yanı sıra, Beyaz Saray yönetiminin Avrupa’yı hayali ‘Rus tehdidi’ etrafında birleştirmeyi umduğu ifade edildi.Washington’un, 'tüm çabalarını, Ukrayna krizini uzun süreli bir krize dönüştürmeye yönlendirdiği, Kiev’e yalnızca bir piyon rolü verildiği' kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220420/cin-savunma-bakani-abd-cinin-kararliligini-ve-yeteneklerini-hafife-almamali-1055712606.html
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abd, ukrayna, silah, global times, kaos

Global Times: ABD, Ukrayna’ya silah üreticilerinin gelirlerini artırmak için destek veriyor

17:04 20.04.2022
© SputnikUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© Sputnik
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Çin’in Global Times gazetesi, ABD’nin kendi silah üreticilerinin gelirlerini artırmak amacıyla Ukrayna’ya geniş çaplı destek oyununu sergilediğini yazdı.
“Ukrayna’nın kurtuluşu sadece bir mizansen çıktı” diyen Global Times, “Washington, kendi çıkarları için yapay olarak yaratılmış kaostan yararlandı” değerlendirmesini yaptı.
Silah üreticilerinin hisse senetlerinin yükselmesinin yanı sıra, Beyaz Saray yönetiminin Avrupa’yı hayali ‘Rus tehdidi’ etrafında birleştirmeyi umduğu ifade edildi.
Washington’un, 'tüm çabalarını, Ukrayna krizini uzun süreli bir krize dönüştürmeye yönlendirdiği, Kiev’e yalnızca bir piyon rolü verildiği' kaydedildi.
ABD - Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
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