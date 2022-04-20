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Google, Afrika'daki ilk ürün geliştirme merkezini Nairobi'de kuruyor
Google, Afrika'daki ilk ürün geliştirme merkezini Nairobi'de kuruyor
Teknoloji ve internet devi Google'ın, Afrika'daki ilk ürün geliştirme merkezini kuracağı duyuruldu. Merkezin, Kenya'nın başkenti Nairobi'de yer alacağı... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T12:11+0300
2022-04-20T12:17+0300
dünya
google
afrika
merkez
kenya
nairobi
internet
teknoloji
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Google, Kenya'nın başkenti Nairobi'de Afrika'daki ilk ürün geliştirme merkezini kuracağını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada merkezin, kıtada büyüyen internet kullanıcı tabanına hizmet edecek şekilde konumlandırılacağı söylendi.Kaliforniya merkezli firma, bu 10 yılın sonunda kıtanın 800 milyon internet kullanıcısına ve dünyanın genç nüfusunun üçte birine ev sahipliği yapacağını belirtti. Şirketin ürünlerden sorumlu başkan yardımcısı Suzanne Frey ve Google Afrika Başkanı Nitin Gajria, salı günü paylaştıkları ortak bir blog yazısında, Google'ın yeni merkezde çalışacak mühendis, ürün yöneticisi ve araştırmacı işe alınacağını açıkladı.Şirketin CEO'su Sundar Pichai, geçen yılın Ekim ayında, ülke ekonomilerinin dijital dönüşümlerini hızlandırmasına yardımcı olmak amacıyla 5 yıl içerisinde kıtadaki çeşitli projelere 1 milyar dolar yatırım yapacağını söylemişti.Bu yatırımlardan birinin adresi ise Gana oldu. Firma, ülkenin başkenti Akra'da çeşitli zorluklara karşı uygulanabilecek yeniliklere odaklanan bir yapay zeka merkezi açtı.Microsoft da ayrıca Kenya ve Nijerya'daki teknoloji geliştirme merkezlerine 100 milyon dolar değerinde yatırım gerçekleştirdi. Şirket, her iki ülkede yüzlerce mühendisi işe almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211007/afrika-icin-google-1-milyar-dolar-yatirim-1049595927.html
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google, afrika, merkez, kenya, nairobi, iş, internet, teknoloji

Google, Afrika'daki ilk ürün geliştirme merkezini Nairobi'de kuruyor

12:11 20.04.2022 (güncellendi: 12:17 20.04.2022)
© AFP 2022 / JUSTIN SULLIVANGoogle
Google - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© AFP 2022 / JUSTIN SULLIVAN
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Teknoloji ve internet devi Google'ın, Afrika'daki ilk ürün geliştirme merkezini kuracağı duyuruldu. Merkezin, Kenya'nın başkenti Nairobi'de yer alacağı bildirildi.
Google, Kenya'nın başkenti Nairobi'de Afrika'daki ilk ürün geliştirme merkezini kuracağını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada merkezin, kıtada büyüyen internet kullanıcı tabanına hizmet edecek şekilde konumlandırılacağı söylendi.
Kaliforniya merkezli firma, bu 10 yılın sonunda kıtanın 800 milyon internet kullanıcısına ve dünyanın genç nüfusunun üçte birine ev sahipliği yapacağını belirtti.
Şirketin ürünlerden sorumlu başkan yardımcısı Suzanne Frey ve Google Afrika Başkanı Nitin Gajria, salı günü paylaştıkları ortak bir blog yazısında, Google'ın yeni merkezde çalışacak mühendis, ürün yöneticisi ve araştırmacı işe alınacağını açıkladı.
Şirketin CEO'su Sundar Pichai, geçen yılın Ekim ayında, ülke ekonomilerinin dijital dönüşümlerini hızlandırmasına yardımcı olmak amacıyla 5 yıl içerisinde kıtadaki çeşitli projelere 1 milyar dolar yatırım yapacağını söylemişti.
Bu yatırımlardan birinin adresi ise Gana oldu. Firma, ülkenin başkenti Akra'da çeşitli zorluklara karşı uygulanabilecek yeniliklere odaklanan bir yapay zeka merkezi açtı.
Microsoft da ayrıca Kenya ve Nijerya'daki teknoloji geliştirme merkezlerine 100 milyon dolar değerinde yatırım gerçekleştirdi. Şirket, her iki ülkede yüzlerce mühendisi işe almıştı.
Google logo - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
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