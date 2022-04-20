https://tr.sputniknews.com/20220420/grev-karari-alan-hekimsen-arkamizdaki-fikir-hekimligin-kaybettigi-itibari-geri-kazandirmak-1055709011.html

Grev kararı alan Hekimsen: Arkamızdaki fikir hekimliğin kaybettiği itibarı geri kazandırmak

Grev kararı alan Hekimsen: Arkamızdaki fikir hekimliğin kaybettiği itibarı geri kazandırmak

Mayıs ayında 6 günlük grev kararı alan Hekimsen’in Sakarya İl Temsilcisi Yıldız “Bizim arkamızda hiçbir siyasi parti yok. Bir fikir var, o fikir de hekimliğin... 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T15:04+0300

2022-04-20T15:04+0300

2022-04-20T15:04+0300

seyir hali

radyo

hekim

sendika

grev

doktor

sağlık

fahrettin koca

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Grev kararı alan Hekimsen: Arkamızdaki fikir hekimliğin kaybettiği itibarı geri kazandırmak Grev kararı alan Hekimsen: Arkamızdaki fikir hekimliğin kaybettiği itibarı geri kazandırmak

Hekimsen, mayıs ayında planladıkları iş bırakma eylemlerini duyurdu. Hekimsen Sakarya İl Temsilcisi Mehmet Yıldız, doktor sendikalarının nasıl örgütlendiğini, hekimlerin karşılaştıkları sorunları ve eylem planlarını Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Yıldız, hekim sendikalarının örgütlenişini “Hekimsen 2019 yılında kurulmuş bir sağlık camiası sendikasıdır. Özellikle hekimlerin haklarını korumak üzere kurulmuştur. Tüzüğünde açıkça belirtildiği üzere yönetiminde sadece hekimler yer alabilir fakat sağlık camiasında çalışan birçok sağlık çalışanı da üye olabiliyor. Hekimsen 2019-2021 Temmuz ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açıkladığı sayılara göre 134 tane üyesi olan bir sendikaydı. 2021 yılının sonunda sağlık camiasının başını çeken sendikaların ne yazık ki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bize müjde olarak açıkladığı yetersiz olan zamlara tepki eylemleri olmuştu. Doktor maketi bile yakıldı. O kadar ileri gidildi. Bu eylemlerden sonra biz hekimler resmen kış uykumuzdan uyandık. Hekimler birlik oldu. Ben de bir hekim olarak bu sağlık camiasının başını çeken diğer sendikalardan birisine üyeydim. Eylemleri organize edenlerden biri bu sendikaydı. İstifa ettim mevcut sendikamdan ve dedim ki “Ben bir hekimim. Haklarımı savunan bir sendikaya üye olacağım. Hekimsen’e üye oldum. Daha sonra Hekim Birliği ve Tabip-Sen kuruldu. Birçok meslektaşımız bu sendikalara üye, oldukça emek veriyor. Çoğu zaman eylemlerimizi beraber planlıyoruz. Birçok konuda ortak hareket ediyoruz. Mayıs ayındaki eylem planlarında da ufak bir ayrışmamız oldu. Onun dışında yine beraber hareket ediyoruz. Birlik sağlanmış durumdadır” diye aktardı.‘Apolitik bir kuruluşuz sadece hakkımızı savunuyoruz’Hekimsen’in duruşunu betimleyen Yıldız, halkın doktorlara bakış açısını “Bizler hekimler olarak bu toplumun zeki ve çalışkan insanlarıyız. Ne yaparsak iyi yaparız. Şu anda Türkiye’ye sendikacılık dersi veriyoruz. Apolitik bir kuruluşuz sadece hakkımızı savunuyoruz. Bizim sendikamızda birçok farklı siyasi görüşe sahip hekim var. Bu yapı sadece tabanda değil, yönetimde de var. Bizim arkamızda hiçbir siyasi parti yok. Bir fikir var, o fikir de hekimliğin kaybettiği itibarı maddi ve manevi geri kazandırma fikridir. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Anayasal hakkımız olan iş bırakma eylemleri yaparak bunu yapabiliyoruz. Halk nezdinde gerekli desteği görmediğimizi düşünüyorum. Bu da bizi üzüyor. Halk hekimlere düşman edildi. Bir günde olmadı. Zamanla yavaş yavaş bu aşılandı, dizilerle ve siyasi mesajlarla. Halkla doktorun arasını açacak sağlık politikalarıyla hastanede iyi bir hizmet veremez olduk. İyi bir hizmet alamayan insan hangi sektörde olursa olsun hizmet verene karşı bir sorun çıkartıyor. Beş dakikada bir hasta bakmaya zorlanıyoruz. İyi bir hekim olmak istiyoruz” diye değerlendirdi.‘Ulusal medya bizi görmezden geldi’Yıldız, hekimlere verilen sözler için “İkinci bizi uyandıran olay ise Sayın Cumhurbaşkanı’nın 8 Mart’ta bizi kovması olmuştu. Şu anda biz resmen kovulduk. Yorumları eylem tarihi açıkladıktan sonra okuyorum. Halkta ‘Çok oldular, gidiyorlarsa gitsinler’ gibi yorumlar görüyoruz. Bizi anlamadıklarını düşünüyoruz. Bu eyleme kadar bize çok sessiz kalındı. Ulusal medya bizi görmezden geldi. Çoğu yerel medya bile görmezden geldi. Kendimizi yeteri kadar ifade edemedik, anlatamadık. İfade ettiğimiz kişiler de hep bize umut sattılar. İstedikleri zaman çok hızlı yapabiliyorlar. Muhtarların maaş olayında gördük. 15 günde bitti, geçirildi. Bize yapılacak olan şu anda bir maaş artışı bile değil. Bize maaş birkaç farklı kalemde yatıyor. Bu ücretlerin birleştirileceği söylendi. Emekliliğe yansıyan sadece sabit maaş kalemi, pratisyen ve asistan hekim için altı bin liradır. Emekliliğe yansıyan maaşı buradan hesaplanıyor. Sabite ekleneceği söylendi. Bu da 3800 lira, Cumhurbaşkanımızın müjdeleriyle alacağımız bu” diye konuştu.

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2022

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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