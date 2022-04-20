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Hatay Büyükşehir Belediyesi’nden 'sahte iş ilanı' uyarısı
Hatay Büyükşehir Belediyesi’nden 'sahte iş ilanı' uyarısı
Hatay Büyükşehir Belediyesi, son günlerde bazı kötü niyetli kişi ya da kişilerin EXPO 2021 Hatay alanlarında görevlendirilmek üzere verdiği sahte iş ilanlarına... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
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hatay
iş ilanı
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Hatay Büyükşehir Belediyesi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, gelen ihbarlar sonrası yaptığı açıklamada, şöyle denildi:Konu hakkında gerekli tüm hukuki sürecin başlatıldığı da kaydedildi.
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hatay, iş ilanı, sahte

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nden 'sahte iş ilanı' uyarısı

10:08 20.04.2022
© AAbilgisayar
bilgisayar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© AA
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Hatay Büyükşehir Belediyesi, son günlerde bazı kötü niyetli kişi ya da kişilerin EXPO 2021 Hatay alanlarında görevlendirilmek üzere verdiği sahte iş ilanlarına itibar edilmemesini istedi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, gelen ihbarlar sonrası yaptığı açıklamada, şöyle denildi:
"EXPO 2021 Hatay alanları, 1 Nisan tarihinden itibaren kapılarını açmış ve kısa sürede yüz binlerce misafiri ağırlamıştır. Konserler, tiyatro gösterileri, ramazan eğlenceleri, yarışmalar ve farklı etkinliklerle her yaştan insana hitap eden alanlarımız ve organizasyonumuza ilgi artarak devam etmektedir. Ancak son günlerde bazı kişi ya da kişilerin organizasyonun adını kullanıp ‘4 ay sürecek iş ilanı’ verdiğiyle ilgili şikâyetler almaktayız. Söz konusu sahte ilanının Hatay Büyükşehir Belediyesi ve EXPO 2021 Hatay Genel Sekreterliği ile hiçbir bağı yoktur. Kurumumuz ve organizasyon yönetimi hiçbir platformda iş ilanı vermemiş, konuyla ilgili bir paylaşımda bulunmamıştır. Vatandaşlarımızı telefonda kişisel bilgilerini isteyerek iş imkânı ile kandıran bu kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Kurumumuz ve EXPO’21 Hatay Genel Sekreterliği’nin resmi hesaplarından yapılmayan hiçbir paylaşıma itibar etmemesini önemle rica ediyoruz."
Konu hakkında gerekli tüm hukuki sürecin başlatıldığı da kaydedildi.
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