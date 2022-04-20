https://tr.sputniknews.com/20220420/hindistanin-baskenti-yeni-delhide-maske-yeniden-zorunlu-olacak-1055705594.html

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de maske yeniden zorunlu olacak

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de maske yeniden zorunlu olacak

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Kovid-19'a karşı maskenin yeniden zorunlu olacağı bildirildi. 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T13:28+0300

2022-04-20T13:28+0300

2022-04-20T13:48+0300

hindistan

koronavirüs

maske

maske zorunluluğu

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Hindustan Times'ın haberine göre, Yeni Delhi Afet Yönetim Merkezi toplantısında, yaklaşık bir ayın ardından günlük Kovid-19 vakalarının 2 binlerin üzerinde seyretmesi üzerine, maskenin yeniden zorunlu olması kararı alındı.Söz konusu karara uymayanların, 500 Hindistan rupisi para cezasına çarptırılacağı belirtildi.Öte yandan, okullarda yüz yüze eğitime devam edileceği ve insanların bir araya gelmesine herhangi bir kısıtlama getirilmeyeceği bilgisi paylaşıldı.Vaka sayıları yeniden 2 binin üzerine çıktıSon 24 saatte 2 bin 67 yeni vaka kaydedilen Hindistan'da, salgın nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetti.Salgının başından bu yana ülkede 43 milyon 47 bin 594 vaka ve 522 bin 6 Kovid-19 kaynaklı ölüm bildirildi.Hindistan, ABD ve Brezilya'nın ardından dünya genelinde en çok ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20220105/hindistanda-omicrondan-ilk-olum-1052421024.html

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hindistan, maske, maske zorunluluğu