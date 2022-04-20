https://tr.sputniknews.com/20220420/ibb-kacak-ogrenci-karti-kullananlar-icin-harekete-gecti-1055696395.html

İBB, kaçak öğrenci kartı kullananlar için harekete geçti

İBB, kaçak öğrenci kartı kullananlar için harekete geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, kaçak öğrenci kartı kullananların verdiği zararın yıllık 1 milyar TL olduğunu belirterek, bu durumun önüne... 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T07:49+0300

2022-04-20T07:49+0300

2022-04-20T07:49+0300

türkiye

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ibb

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İBB'nin 6 Nisan'da yaptığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısı sonrasında toplu taşımaya yüzde 40 zam geldiği açıklanmıştı. Gelen zamların ardından kaçak öğrenci kartı kullananların sayısı da arttı. İBB Sözcüsü Murat Ongun kaçak öğrenci kartı kullanımının İBB'ye olan zararının yıllık 1 milyar TL olduğunu açıklayarak bu durumun önüne geçmek için çalışmalara başlayacaklarını duyurdu. Artan benzin fiyatları sonrasında İBB geçtiğimiz haftalarda ulaşım ücretlerine yüzde 40 zam yaptığını açıklamıştı. Açıklamanın ardından birçok tepki gelirken 109 TL'ye çıkan öğrenci abonmanında yapılan zam geri çekilerek tekrardan 78 TL'ye indirildi. Fakat mavi kart abonmanı bu zamla 602 TL'ye çıkınca kaçak öğrenci kartı kullanımı da arttı.

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istanbulkart, akbil, ibb