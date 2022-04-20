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İnfaz koruma memurlarını taşıyan minibüste patlama: 1 kişi hayatını kaybetti
İnfaz koruma memurlarını taşıyan minibüste patlama: 1 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında bir patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T08:30+0300
2022-04-20T09:47+0300
türkiye
bursa
infaz koruma memuru
patlama
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde cezaevi aracının geçişi sırasında bir patlama sonrası 1 infaz koruma memuru hayatını kaybetti, 8 infaz koruma memuru ise yaralandı.Bursa Valisi Canbolat, "İnfaz koruma memurlarının bulunduğu araca el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen düzenekle saldırı yapıldığını, 1 personelin şehit olduğunu" bildirdi.'Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor'Patlama ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bursa-Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz şehit oldu. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şehidimize Allah’tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220418/beyoglunda-yeralti-kablolarinda-patlama-bir-bina-tahliye-ediliyor-1055637925.html
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bursa, infaz koruma memuru, patlama

İnfaz koruma memurlarını taşıyan minibüste patlama: 1 kişi hayatını kaybetti

08:30 20.04.2022 (güncellendi: 09:47 20.04.2022)
© DHAİnfaz koruma memurlarını taşıyan minibüste patlama
İnfaz koruma memurlarını taşıyan minibüste patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© DHA
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Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında bir patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde cezaevi aracının geçişi sırasında bir patlama sonrası 1 infaz koruma memuru hayatını kaybetti, 8 infaz koruma memuru ise yaralandı.
Bursa Valisi Canbolat, "İnfaz koruma memurlarının bulunduğu araca el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen düzenekle saldırı yapıldığını, 1 personelin şehit olduğunu" bildirdi.

'Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor'

Patlama ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bursa-Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz şehit oldu. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şehidimize Allah’tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum" dedi.
Beyoğlu'nda yeraltı kablolarında patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
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