https://tr.sputniknews.com/20220420/infaz-koruma-memurlarini-tasiyan-minibuste-patlama-1-kisi-hayatini-kaybetti-1055697015.html
İnfaz koruma memurlarını taşıyan minibüste patlama: 1 kişi hayatını kaybetti
İnfaz koruma memurlarını taşıyan minibüste patlama: 1 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında bir patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T08:30+0300
2022-04-20T08:30+0300
2022-04-20T09:47+0300
türkiye
bursa
infaz koruma memuru
patlama
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde cezaevi aracının geçişi sırasında bir patlama sonrası 1 infaz koruma memuru hayatını kaybetti, 8 infaz koruma memuru ise yaralandı.Bursa Valisi Canbolat, "İnfaz koruma memurlarının bulunduğu araca el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen düzenekle saldırı yapıldığını, 1 personelin şehit olduğunu" bildirdi.'Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor'Patlama ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bursa-Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz şehit oldu. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şehidimize Allah’tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220418/beyoglunda-yeralti-kablolarinda-patlama-bir-bina-tahliye-ediliyor-1055637925.html
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İnfaz koruma memurlarını taşıyan minibüste patlama: 1 kişi hayatını kaybetti
08:30 20.04.2022 (güncellendi: 09:47 20.04.2022) Abone ol
Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında bir patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde cezaevi aracının geçişi sırasında bir patlama sonrası 1 infaz koruma memuru hayatını kaybetti, 8 infaz koruma memuru ise yaralandı.
Bursa Valisi Canbolat, "İnfaz koruma memurlarının bulunduğu araca el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen düzenekle saldırı yapıldığını, 1 personelin şehit olduğunu" bildirdi.
'Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor'
Patlama ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bursa-Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz şehit oldu. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şehidimize Allah’tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum" dedi.