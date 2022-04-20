https://tr.sputniknews.com/20220420/ingilterede-enerji-krizi-buyuyor-sektor-liderlerinden-hukumete-indirim-cagrisi-1055709667.html

İngiltere'de enerji krizi büyüyor: Sektör liderlerinden hükümete indirim çağrısı

İngiltere'de enerji krizi büyüyor: Sektör liderlerinden hükümete indirim çağrısı

İngiltere'de enerji krizi, fiyatların artmasıyla birlikte hızla büyüyor. Fatura ödemelerinin oldukça düştüğünü söyleyen enerji sektörü patronları, hükümetten... 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T15:51+0300

2022-04-20T15:51+0300

2022-04-20T15:55+0300

dünya

ingiltere

enerji

rishi sunak

destek

vergi

zam

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İngiltere'de enerji maliyetleri hızla artmaya devam ederken, artan fiyatların faturalara yansıması ülke vatandaşlarını zora sokuyor. Fatura ödemelerinin 6'da 1'e düştüğünü söyleyen enerji patronları, Hazine Bakanı Rishi Sunak'tan vergi indirimleri talep etti. Bu ay faturalarında zaten büyük bir artış gören haneler, devam eden enerji krizi nedeniyle Ekim ayında başka bir büyük zam için hazırlık yapıyor.Bugün milletvekilleri ile görüşen İngiltere'nin en büyük enerji şirketlerinin patronları, hükümeti zor durumdaki İngilizlere daha fazla destek sunmaya ve bir büyük zam dalgasına daha hazır olmaya çağırdı.Müşteriler arasında endişenin başladığına vurgu yapan patronlar, İngiltere'nin neredeyse yarısının yakıt yoksulluğuna sürüklenebileceği konusunda uyarılarda bulundu.Sektör liderleri, Rishi Sunak acil önlem almadığı takdirde, insanların yüzde 40'ının yakıt yoksulluğuna itilmesiyle, İngiltere'nin enerji krizinin 'gerçekten korkunç' hale geleceği konusunda hükümeti uyardı.Enerji patronları, Bakan Sunak ve Hazine'yi hanehalkları için mevcut yardımı genişletmeye, aynı faturalardaki yeşil vergileri kaldırarak, gaz ve elektrikte KDV'yi azaltmaya çağırdı. Hükümet ise buna karşılık enerji faturalarına 153 sterlin olarak yansıyan yeşil vergiyi gideri kaldırmaya hazırlanıyor.

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ingiltere, enerji, rishi sunak, destek, vergi, zam