https://tr.sputniknews.com/20220420/ingilterenin-ardindan-danimarkadan-da-benzer-plan-ulkedeki-gocmenler-ruandaya-yerlestirilecek--1055699569.html
İngiltere'nin ardından Danimarka'dan da benzer plan: Ülkedeki göçmenler Ruanda'ya yerleştirilecek
İngiltere'nin ardından Danimarka'dan da benzer plan: Ülkedeki göçmenler Ruanda'ya yerleştirilecek
İngiltere'nin ülkeye gelen mültecileri Ruanda'ya göndermek için anlaşma yapmasının ardından benzer bir hamle de Danimarka'dan geldi. Danimarka hükümeti... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T11:32+0300
2022-04-20T11:32+0300
2022-04-20T11:32+0300
dünya
danimarka
ruanda
göçmen
kaçak göçmen
ingiltere
mülteci
anlaşma
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Son 10 yılda giderek sertleşen göçmen politikalarıyla ün kazanan Danimarka, geçen yıl ülke topraklarına gelen mültecilerin ortak bir ülkedeki sığınma merkezlerine taşınmasına izin veren bir yasa çıkardı.Ancak insan hakları savunucuları, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Komisyonu'nun tepkisini toplayan Danimarka, o dönemde henüz bir ortak ülke bulamamıştı.Göç Bakanı Mattias Tesfaye, bugün yaptığı açıklamada, "Ruanda hükümetiyle olan mevcut diyaloğumuz, ülkemizdeki sığınmacıların transferi için yeni bir mekanizmanın oluşturulmasını içeriyor" dedi.Tesfaye, "Bu anlaşma, bugün Akdeniz'de bu göçe sebep olan insan kaçakçılarının suç şebekesinden daha onurlu bir yaklaşım sağlamayı hedefliyor" diye ekledi.Bakan, Danimarka'nın Ruanda ile henüz bir anlaşma yapmadığını, ancak parlamentodaki göçmenlik sözcülerinin önümüzdeki hafta perşembe günü konuyla ilgili bir toplantıya çağrıldığını söyledi. Hükümetin Ruanda ile olası bir anlaşma yapması için parlamento desteğine ihtiyacı var.'İngiltere kendi Guanatanamo'sunu oluşturuyor'Geçen hafta İngiltere, ülkedeki göçmen akışını durdurmayı amaçlayan yeni bir anlaşmayla binlerce sığınmacıyı Ruanda'ya yerleştirmeyi planladığını duyurmuştu.İngiltere, ülkeye yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmen veya sığınmacıları 10 bin kilometre uzaklıktaki Afrika ülkesi Ruanda'ya yerleştirme planı sonrası 'kendi Guantanamo Körfezi'ni' kurmakla eleştiriliyor. Hükümet ise planın, yasa dışı yollarla İngiltere'ye geçmeye çalışanların sayısını azaltacağını savunuyor.Basına sızan anlaşma taslaklarında ilk aşamada sadece erkek sığınmacıların Ruanda’da kurulacak kamplara gönderileceği ortaya çıkmış fakat bu kamplardaki insani koşulların nasıl denetleneceği açıklanmamıştı. İngiltere daha önce Arnavutluk ve Gana’yla benzer bir anlaşma yapmaya çalışmış fakat bu planlar başarıya ulaşamamıştı.'Dünyada bir ilk' olan Ruanda ile ortaklık kapsamında, İngiltere'den bu ülkeye yerleştirilenlere 5 yıla kadar eğitim, konaklama ve sağlık hizmetlerini içeren destek verileceği açıklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220414/ruanda-muhalefeti-ingiltereyle-yapilan-gocmen-anlasmasina-tepki-gosterdi-1055567787.html
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danimarka, ruanda, göçmen, kaçak göçmen, ingiltere, mülteci, anlaşma
İngiltere'nin ardından Danimarka'dan da benzer plan: Ülkedeki göçmenler Ruanda'ya yerleştirilecek
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İngiltere'nin ülkeye gelen mültecileri Ruanda'ya göndermek için anlaşma yapmasının ardından benzer bir hamle de Danimarka'dan geldi. Danimarka hükümeti, sığınmacıları Doğu Afrika ülkesine transfer etmek için yeni bir prosedür oluşturma konusunda Ruanda ile görüştüğünü duyurdu.
Son 10 yılda giderek sertleşen göçmen politikalarıyla ün kazanan Danimarka, geçen yıl ülke topraklarına gelen mültecilerin ortak bir ülkedeki sığınma merkezlerine taşınmasına izin veren bir yasa çıkardı.
Ancak insan hakları savunucuları, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Komisyonu'nun tepkisini toplayan Danimarka, o dönemde henüz bir ortak ülke bulamamıştı.
Göç Bakanı Mattias Tesfaye, bugün yaptığı açıklamada, "Ruanda hükümetiyle olan mevcut diyaloğumuz, ülkemizdeki sığınmacıların transferi için yeni bir mekanizmanın oluşturulmasını içeriyor" dedi.
Tesfaye, "Bu anlaşma, bugün Akdeniz'de bu göçe sebep olan insan kaçakçılarının suç şebekesinden daha onurlu bir yaklaşım sağlamayı hedefliyor" diye ekledi.
Bakan, Danimarka'nın Ruanda ile henüz bir anlaşma yapmadığını, ancak parlamentodaki göçmenlik sözcülerinin önümüzdeki hafta perşembe günü konuyla ilgili bir toplantıya çağrıldığını söyledi. Hükümetin Ruanda ile olası bir anlaşma yapması için parlamento desteğine ihtiyacı var.
'İngiltere kendi Guanatanamo'sunu oluşturuyor'
Geçen hafta İngiltere, ülkedeki göçmen akışını durdurmayı amaçlayan yeni bir anlaşmayla binlerce sığınmacıyı Ruanda'ya yerleştirmeyi planladığını duyurmuştu.
İngiltere, ülkeye yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmen veya sığınmacıları 10 bin kilometre uzaklıktaki Afrika ülkesi Ruanda'ya yerleştirme planı sonrası 'kendi Guantanamo Körfezi'ni' kurmakla eleştiriliyor.
Hükümet ise planın, yasa dışı yollarla İngiltere'ye geçmeye çalışanların sayısını azaltacağını savunuyor.
Basına sızan anlaşma taslaklarında ilk aşamada sadece erkek sığınmacıların Ruanda’da kurulacak kamplara gönderileceği ortaya çıkmış fakat bu kamplardaki insani koşulların nasıl denetleneceği açıklanmamıştı. İngiltere daha önce Arnavutluk ve Gana’yla benzer bir anlaşma yapmaya çalışmış fakat bu planlar başarıya ulaşamamıştı.
'Dünyada bir ilk' olan Ruanda ile ortaklık kapsamında, İngiltere'den bu ülkeye yerleştirilenlere 5 yıla kadar eğitim, konaklama ve sağlık hizmetlerini içeren destek verileceği açıklanmıştı.