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https://tr.sputniknews.com/20220420/israil-bati-seriadan-gelen-filistinlilere-gecis-noktalarini-iki-gunlugune-kapatiyor-1055722558.html
İsrail, Batı Şeria'dan gelen Filistinlilere geçiş noktalarını iki günlüğüne kapatıyor
İsrail, Batı Şeria'dan gelen Filistinlilere geçiş noktalarını iki günlüğüne kapatıyor
İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs ile İsrail'e girişin, Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan Filistinliler için perşembe 17.00'den cumartesiye kadar... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T22:21+0300
2022-04-20T22:21+0300
dünya
israil
doğu kudüs
batı şeria
gazze
filistin
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze'de yaşayan Filistinlilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e girişi, perşembe günü 17.00'den cumartesi gününe kadar durduruldu.Geçişlerin açılmasının cumartesi güvenlik değerlendirmesinin ardından onaylanacağı belirtildi ve saat açıklanmadı.Açıklamada, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere getirilen kısıtlamaların ancak 'insani, tıbbi ve istisnai durumlarda' esnetilebileceği aktarıldı.Öte yandan, Batı Şeria'da yaşayan 50 yaş üstü Filistinli erkekler ve her yaştan kadının ramazan ayının üçüncü cuma namazı için işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya gelmelerine izin verileceği belirtildi.İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilere, insan trafiğinin yoğun olacağı hafta sonlarında kısıtlamalara başvuruyor. İsrail polisi geçen hafta da aynı şekilde, 14-16 Nisan tarihlerinde, Batı Şeria ve Gazze'den gelişleri kapatmıştı.
israil
doğu kudüs
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israil, doğu kudüs, batı şeria, gazze, filistin

İsrail, Batı Şeria'dan gelen Filistinlilere geçiş noktalarını iki günlüğüne kapatıyor

22:21 20.04.2022
© AP Photo / Mahmoud IlleanBatı Şeria'daki Gush Etzion kontrol noktasında nöbet tutan İsrail askerleri.
Batı Şeria'daki Gush Etzion kontrol noktasında nöbet tutan İsrail askerleri. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© AP Photo / Mahmoud Illean
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İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs ile İsrail'e girişin, Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan Filistinliler için perşembe 17.00'den cumartesiye kadar kapatıldığını duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze'de yaşayan Filistinlilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e girişi, perşembe günü 17.00'den cumartesi gününe kadar durduruldu.
Geçişlerin açılmasının cumartesi güvenlik değerlendirmesinin ardından onaylanacağı belirtildi ve saat açıklanmadı.
Açıklamada, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere getirilen kısıtlamaların ancak 'insani, tıbbi ve istisnai durumlarda' esnetilebileceği aktarıldı.
Öte yandan, Batı Şeria'da yaşayan 50 yaş üstü Filistinli erkekler ve her yaştan kadının ramazan ayının üçüncü cuma namazı için işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya gelmelerine izin verileceği belirtildi.
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilere, insan trafiğinin yoğun olacağı hafta sonlarında kısıtlamalara başvuruyor. İsrail polisi geçen hafta da aynı şekilde, 14-16 Nisan tarihlerinde, Batı Şeria ve Gazze'den gelişleri kapatmıştı.
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