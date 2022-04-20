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https://tr.sputniknews.com/20220420/israilde-12-cocukta-gizemli-hepatit-vakasi-tespit-edildi--1055711714.html
İsrail'de 12 çocukta 'gizemli' hepatit tespit edildi
İsrail'de 12 çocukta 'gizemli' hepatit tespit edildi
İsrail’de 12 çocukta görülen ve enfeksiyon sebebi belirlenemeyen hepatit virüsünün tespit edildiği bildirildi. 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T16:13+0300
2022-04-20T16:20+0300
dünya
israil
hepatit a
hepatit c
hepatit b
vaka
vaka sayısı
tespit
çocuk
virüs
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The Jaruselam Post'taki habere göre, İsrail Sağlık Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Shaare Zedek Tıp Merkezi ve İsrail Schneider Çocuk Tıp Merkezi'ndeki 12 çocukta nedeni bilinmeyen hepatit (karaciğer iltihabı) vakasının rapor edildiği kaydedildi.Söz konusu vakaların nedeninin Bakanlık tarafından incelendiği belirtildi.Bakanlık 18 Nisan'da ülkedeki sağlık çalışanlarına nedeni bilinmeyen akut hepatit vakalarının bildirilmesi için mektup göndermişti.Gi̇zemli̇ hepati̇t vi̇rüsü avrupa ve ABD'de yayılıyorİngiltere'de de bu yılın başlarından itibaren 74 çocukta görülen ve enfeksiyon sebebi belirlenemeyen hepatit virüsünün, Avrupa ülkeleri ve ABD'ye de yayıldığı açıklandı.Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden (ECDC) yapılan açıklamada, İngiltere'deki hepatit vakalarının aynısının Danimarka, İrlanda, Hollanda ve İspanya'da da bazı çocuklarda tespit edildiği bildirildi.Bu ülkelerdeki hepatit vaka sayısına dair veri paylaşımı yapılmadı.Öte yandan, ABD'nin Alabama eyaletinde de 1-6 yaşındaki 9 çocukta, İngiltere'deki hepatit vakalarından birinde rastlanan ve üst solunum yolunu etkileyen adenovirüs görüldüğü kaydedildi.Bu ülkelerdeki hepatit vakalarının sebebinin bilinmediği ve ECDC'nin, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başta olmak üzere yerel ortaklarıyla söz konusu vakalardaki hepatit virüsünün kaynağını incelemeyi sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220419/abd-ve-avrupada-cocuklar-arasinda-gizemli-hepatit-vakalari-artiyor-1055677775.html
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israil, hepatit a, hepatit c, hepatit b, vaka, vaka sayısı, tespit, çocuk, virüs, hastalık, salgın

İsrail'de 12 çocukta 'gizemli' hepatit tespit edildi

16:13 20.04.2022 (güncellendi: 16:20 20.04.2022)
© AFP 2022Hepatit Testi - HPV
Hepatit Testi - HPV - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© AFP 2022
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İsrail’de 12 çocukta görülen ve enfeksiyon sebebi belirlenemeyen hepatit virüsünün tespit edildiği bildirildi.
The Jaruselam Post'taki habere göre, İsrail Sağlık Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Shaare Zedek Tıp Merkezi ve İsrail Schneider Çocuk Tıp Merkezi'ndeki 12 çocukta nedeni bilinmeyen hepatit (karaciğer iltihabı) vakasının rapor edildiği kaydedildi.
Söz konusu vakaların nedeninin Bakanlık tarafından incelendiği belirtildi.
Bakanlık 18 Nisan'da ülkedeki sağlık çalışanlarına nedeni bilinmeyen akut hepatit vakalarının bildirilmesi için mektup göndermişti.

Gi̇zemli̇ hepati̇t vi̇rüsü avrupa ve ABD'de yayılıyor

İngiltere'de de bu yılın başlarından itibaren 74 çocukta görülen ve enfeksiyon sebebi belirlenemeyen hepatit virüsünün, Avrupa ülkeleri ve ABD'ye de yayıldığı açıklandı.
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden (ECDC) yapılan açıklamada, İngiltere'deki hepatit vakalarının aynısının Danimarka, İrlanda, Hollanda ve İspanya'da da bazı çocuklarda tespit edildiği bildirildi.
Bu ülkelerdeki hepatit vaka sayısına dair veri paylaşımı yapılmadı.
Öte yandan, ABD'nin Alabama eyaletinde de 1-6 yaşındaki 9 çocukta, İngiltere'deki hepatit vakalarından birinde rastlanan ve üst solunum yolunu etkileyen adenovirüs görüldüğü kaydedildi.
Bu ülkelerdeki hepatit vakalarının sebebinin bilinmediği ve ECDC'nin, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başta olmak üzere yerel ortaklarıyla söz konusu vakalardaki hepatit virüsünün kaynağını incelemeyi sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.
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