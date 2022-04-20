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İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı, çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T08:48+0300
2022-04-20T08:48+0300
türkiye
istanbul boğazı
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda kuzeyden güneye geçişlerin saat 02.00 itibarıyla güneyden kuzeye geçişlerin ise saat 06.15 itibarıyla gemi trafiğine kapatıldığı bilgisine yer verildi.Boğaz trafiğinin ne zaman normale döneceğine yönelik henüz açıklama yapılmadı.
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istanbul boğazı

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

08:48 20.04.2022
© AAİstanbul Boğazı gemi trafiğine kapandı
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapandı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© AA
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İstanbul Boğazı, çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda kuzeyden güneye geçişlerin saat 02.00 itibarıyla güneyden kuzeye geçişlerin ise saat 06.15 itibarıyla gemi trafiğine kapatıldığı bilgisine yer verildi.

Boğaz trafiğinin ne zaman normale döneceğine yönelik henüz açıklama yapılmadı.
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