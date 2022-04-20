https://tr.sputniknews.com/20220420/istanbul-bogazi-gemi-trafigine-kapatildi-1055697225.html

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı, çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T08:48+0300

2022-04-20T08:48+0300

2022-04-20T08:48+0300

türkiye

istanbul boğazı

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda kuzeyden güneye geçişlerin saat 02.00 itibarıyla güneyden kuzeye geçişlerin ise saat 06.15 itibarıyla gemi trafiğine kapatıldığı bilgisine yer verildi.Boğaz trafiğinin ne zaman normale döneceğine yönelik henüz açıklama yapılmadı.

türkiye

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istanbul boğazı