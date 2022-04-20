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İstanbul'da yabancı uyruklu kadın müşterisini darp eden taksici gözaltına alındı
İstanbul'da yabancı uyruklu kadın müşterisini darp eden taksici gözaltına alındı
İstanbul Ataşehir'de, tartıştığı yabancı uyruklu kadın müşterisini darp eden taksi sürücüsü gözaltına alındı. 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T00:52+0300
2022-04-20T01:24+0300
ataşehir
türkiye
taksici
darp
müşteri
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Fetih Mahallesi'nde taksi sürücüsü E.Y. Fas uyruklu müşterisi K.H'yi aralarında çıkan tartışmada darp etti.K.H'nin şikayeti üzerine polis ekipleri şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olaya karışan sürücünün E.Y. olduğunu tespit etti.Ardından sisteme kayıtlı cep telefonu üzerinden E.Y'ye ulaşan ekipler, şüpheliyi Atatürk Caddesi'nde gözaltına aldı.Sürücü E.Y. hakkında "kasten yaralama" suçundan işlem yapıldı. 'Sürekli gereksiz sokaklara girip yolu uzattı'Mağdur K.H. polise verdiği ifadede, taksiye bindikten sonra sürekli gereksiz sokaklara girerek yolu uzatan sürücünün köprüden geçmesi gerektiğini, bunun ücretinin de 107 lira olduğunu söylemesi üzerine şüphelenip araçtan inmek istediğini anlattı.Taksicinin "Ya 107 lira verirsin ya da uzun yoldan giderim" dediğini ifade eden K.H, bunun üzerine aracın kapısını açarak yol üzerinde inmeye çalıştığını söyledi.K.H. bu esnada şoförün araçtan inip arka koltuk tarafına doğru gelerek kendisini darp ettiğini aktardı.Bu arada, ekipler tarafından yapılan sorgulamada çalışma ruhsatı (EKK-5 Belgesi) ve araç muayenesi olmadığı tespit edilen taksinin bağlanarak otoparka çekildiği bildirildi.Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdıTaksici ile müşterisi arasında yaşananlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Görüntülerde, taksicinin müşterisini darp ederek yere düşürmesi, ardından aracın arka kapısını kapatıp yoluna devam etmeye çalışması yer alıyor. Bu sırada ayağa kalkarak taksinin ön camını yumruklayan ve kaputa çıkan kadını bir başka kişinin indirdiği, ardından taksinin olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220418/taksici-ucreti-odemediklerini-iddia-ettigi-yolculari-taksiden-indirdi-seni-bicaklarim-1055648034.html
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ataşehir, taksici, darp, müşteri

İstanbul'da yabancı uyruklu kadın müşterisini darp eden taksici gözaltına alındı

00:52 20.04.2022 (güncellendi: 01:24 20.04.2022)
© DHAİstanbul Ataşehir'de taksi şoförü kadın turisti darbetti
İstanbul Ataşehir'de taksi şoförü kadın turisti darbetti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© DHA
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İstanbul Ataşehir'de, tartıştığı yabancı uyruklu kadın müşterisini darp eden taksi sürücüsü gözaltına alındı.
Fetih Mahallesi'nde taksi sürücüsü E.Y. Fas uyruklu müşterisi K.H'yi aralarında çıkan tartışmada darp etti.
K.H'nin şikayeti üzerine polis ekipleri şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olaya karışan sürücünün E.Y. olduğunu tespit etti.
Ardından sisteme kayıtlı cep telefonu üzerinden E.Y'ye ulaşan ekipler, şüpheliyi Atatürk Caddesi'nde gözaltına aldı.
Sürücü E.Y. hakkında "kasten yaralama" suçundan işlem yapıldı.

'Sürekli gereksiz sokaklara girip yolu uzattı'

Mağdur K.H. polise verdiği ifadede, taksiye bindikten sonra sürekli gereksiz sokaklara girerek yolu uzatan sürücünün köprüden geçmesi gerektiğini, bunun ücretinin de 107 lira olduğunu söylemesi üzerine şüphelenip araçtan inmek istediğini anlattı.
Taksicinin "Ya 107 lira verirsin ya da uzun yoldan giderim" dediğini ifade eden K.H, bunun üzerine aracın kapısını açarak yol üzerinde inmeye çalıştığını söyledi.
K.H. bu esnada şoförün araçtan inip arka koltuk tarafına doğru gelerek kendisini darp ettiğini aktardı.
Bu arada, ekipler tarafından yapılan sorgulamada çalışma ruhsatı (EKK-5 Belgesi) ve araç muayenesi olmadığı tespit edilen taksinin bağlanarak otoparka çekildiği bildirildi.

Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Taksici ile müşterisi arasında yaşananlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, taksicinin müşterisini darp ederek yere düşürmesi, ardından aracın arka kapısını kapatıp yoluna devam etmeye çalışması yer alıyor. Bu sırada ayağa kalkarak taksinin ön camını yumruklayan ve kaputa çıkan kadını bir başka kişinin indirdiği, ardından taksinin olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
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