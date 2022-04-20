https://tr.sputniknews.com/20220420/izmirde-depremzede-iftarina-itiraz-var-1055724358.html
İzmir’de depremzede iftarına itiraz var
İzmir’de depremzede iftarına itiraz var
Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına açıklama yapan Proje Alanı Mağdur Platformu’dan Avukat Nilsu Karaman Aktarıcı "5 bin depremzedeyi... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T23:42+0300
2022-04-20T23:42+0300
2022-04-20T23:52+0300
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İzmir’de depremzede iftarına itiraz var
İzmir’de depremzede iftarına itiraz var
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'e gelerek depremzedeler ve şantiye çalışanlarıyla sokak iftarında buluştu. Depremzedelerin oluşturduğu Proje Alanı Mağdur Platformu’dan Avukat Nilsu Karaman Aktarıcı, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası'na konuştu. Aktarıcı, ‘’Biz sorunlarımızı anlatmak için defalarca bakanlığa gittik. 5 bin depremzedeyi temsil ediyoruz ama iftara çağrılmadık’’ dedi.Platform sözcüsü avukat Nilsu Karaman Aktarıcı’nın açıklamaları şu şekilde:‘Onlara başka kanun bize başka kanun'‘’Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya geldiğinde de bizleri davet etmemişlerdi. O zaman da gerçek mağdurlar davet edilmemişti. Alana girdiğimizde bize ‘neden geldiniz’ diye sormuşlardı. Amacımız sadece sesimizi duyurabilmekti. ‘Diğer derneğe üye olmayanlar gelmesin’ gibi laflar dolaşıyor. Onlara başka uygulama bizlere başka uygulama, onlara başka kanun bize başka kanun. Yaşanan depremi hepimiz yaşadık ama demek ki bizi gözden çıkartmışlar’’
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radyo, izmir depremi, avukat, iftar, аудио
İzmir’de depremzede iftarına itiraz var
23:42 20.04.2022 (güncellendi: 23:52 20.04.2022) Abone ol
Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına açıklama yapan Proje Alanı Mağdur Platformu’dan Avukat Nilsu Karaman Aktarıcı "5 bin depremzedeyi temsil ediyoruz ama iftara çağrılmadık" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'e gelerek depremzedeler ve şantiye çalışanlarıyla sokak iftarında buluştu.
Depremzedelerin oluşturduğu Proje Alanı Mağdur Platformu’dan Avukat Nilsu Karaman Aktarıcı, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası'na konuştu. Aktarıcı, ‘’Biz sorunlarımızı anlatmak için defalarca bakanlığa gittik. 5 bin depremzedeyi temsil ediyoruz ama iftara çağrılmadık’’ dedi.
Platform sözcüsü avukat Nilsu Karaman Aktarıcı’nın açıklamaları şu şekilde:
‘’30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan deprem sonrasında defalarca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın önüne gittik. Yapılan uygulamaların hatalı olduğunu, depremzedeler arasında eşitlik ilkesine aykırı davranıldığını iletmek istemiştik o gün kapısını bize açmayanlar bugün bizleri iftara bile davet etmediler. Bizi iftar programına çağırmadılar, bizi hiçbir zaman dinlemediler. Depremin ertesi gününden beri yapılan uygulamalar için ‘neler yapılacaksa bize anlatın’ demek için defalarca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın önüne gittik ama bizi kimse kaale almıyor. Kimse zannetmesin ki buralar bize bedava yapılıyor.. Buralar bize satılıyor. Mülklerimizin altına fazladan dükkanlar yapıldı. O dükkanlar hazineye geçecekmiş diyorlar. Bütün bu olanları biz hep sonradan öğreniyoruz. Sayın Murat Kurum, depremzedelerle iftar programı için İzmir’e geliyormuş ama bize ne haber veren var ne de davet eden. İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği başkanı, bakan beyle iftara katılacak ama o dernek bizi temsil etmiyor. Biz 5 bin üzeri üyesi olan bir platformuz. Yıkılan 7 binanın ve can kayıplarının olduğu grup asıl bizim grubumuzdur.’’
‘Onlara başka kanun bize başka kanun'
‘’Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya geldiğinde de bizleri davet etmemişlerdi. O zaman da gerçek mağdurlar davet edilmemişti. Alana girdiğimizde bize ‘neden geldiniz’ diye sormuşlardı. Amacımız sadece sesimizi duyurabilmekti. ‘Diğer derneğe üye olmayanlar gelmesin’ gibi laflar dolaşıyor. Onlara başka uygulama bizlere başka uygulama, onlara başka kanun bize başka kanun. Yaşanan depremi hepimiz yaşadık ama demek ki bizi gözden çıkartmışlar’’