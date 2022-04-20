İzmir’de depremzede iftarına itiraz var

‘’30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan deprem sonrasında defalarca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın önüne gittik. Yapılan uygulamaların hatalı olduğunu, depremzedeler arasında eşitlik ilkesine aykırı davranıldığını iletmek istemiştik o gün kapısını bize açmayanlar bugün bizleri iftara bile davet etmediler. Bizi iftar programına çağırmadılar, bizi hiçbir zaman dinlemediler. Depremin ertesi gününden beri yapılan uygulamalar için ‘neler yapılacaksa bize anlatın’ demek için defalarca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın önüne gittik ama bizi kimse kaale almıyor. Kimse zannetmesin ki buralar bize bedava yapılıyor.. Buralar bize satılıyor. Mülklerimizin altına fazladan dükkanlar yapıldı. O dükkanlar hazineye geçecekmiş diyorlar. Bütün bu olanları biz hep sonradan öğreniyoruz. Sayın Murat Kurum, depremzedelerle iftar programı için İzmir’e geliyormuş ama bize ne haber veren var ne de davet eden. İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği başkanı, bakan beyle iftara katılacak ama o dernek bizi temsil etmiyor. Biz 5 bin üzeri üyesi olan bir platformuz. Yıkılan 7 binanın ve can kayıplarının olduğu grup asıl bizim grubumuzdur.’’