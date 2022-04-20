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Johnson & Johnson, ABD'nin Alabama eyaletine 276 milyon dolar ödeyecek
Johnson & Johnson, ABD'nin Alabama eyaletine 276 milyon dolar ödeyecek
ABD'nin Alabama eyaletindeki davada opioid ilacının zararlarından dolayı ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson'ın 276 milyon dolar ödemeyi kabul etti. 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T23:15+0300
2022-04-20T23:14+0300
dünya
johnson&johnson
ağrı kesici
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Alabama Eyalet Başsavcısı Steve Marshall yaptığı açıklamada, J&amp;J ve distribütörleri McKesson ve Endo Pharmaceutical firmalarıyla, ağrı kesici özelliğe sahip opioid ilacının yan etkileri nedeniyle 276 milyon dolarlık uzlaşma metni üzerinde anlaştıklarını duyurdu.Anlaşma haberi, Batı Virginia'nın J&amp;J ile yaptığı 99 milyon dolarlık uzlaşma kararından bir gün sonra gelirken Başsavcısı Marshall, uzlaşmanın Alabama'ya opioid ilacından etkilenen toplulukların tedavisi için fon desteği sağlayacağını ifade etti.Anlaşmaya göre J&amp;J bu yıl devlete 70,3 milyon dolar, Endo 25 milyon dolar, McKesson ise 9 yıl içinde 141 milyon dolar ödeyecek.J&amp;J ve distribütörlerinin 2 Şubat'ta, opioid ilacının yan etkileri yüzünden davalı olduğu Kızılderili kabilelerine 665 milyon dolar ödeyeceği belirtilmişti.İlaç üreticisi daha önce vardığı uzlaşmalar gereği, binlerce yerel yönetime ve eyaletlere 9 yılda 5 milyar dolar, distribütörleri ise 18 yılda 21 milyar dolar ödeyecek.Federal hükûmet kayıtlarına göre, ABD’de 2001’den bu yana opioid ilaçlarının kötü kullanımından dolayı yarım milyon insanın hayatını kaybettiği belirtiliyor.
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johnson&johnson, ağrı kesici, dolar

Johnson & Johnson, ABD'nin Alabama eyaletine 276 milyon dolar ödeyecek

23:15 20.04.2022
© AFP 2022Johnson&Johnson
Johnson&Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© AFP 2022
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ABD'nin Alabama eyaletindeki davada opioid ilacının zararlarından dolayı ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson'ın 276 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
Alabama Eyalet Başsavcısı Steve Marshall yaptığı açıklamada, J&J ve distribütörleri McKesson ve Endo Pharmaceutical firmalarıyla, ağrı kesici özelliğe sahip opioid ilacının yan etkileri nedeniyle 276 milyon dolarlık uzlaşma metni üzerinde anlaştıklarını duyurdu.
Anlaşma haberi, Batı Virginia'nın J&J ile yaptığı 99 milyon dolarlık uzlaşma kararından bir gün sonra gelirken Başsavcısı Marshall, uzlaşmanın Alabama'ya opioid ilacından etkilenen toplulukların tedavisi için fon desteği sağlayacağını ifade etti.
Anlaşmaya göre J&J bu yıl devlete 70,3 milyon dolar, Endo 25 milyon dolar, McKesson ise 9 yıl içinde 141 milyon dolar ödeyecek.
J&J ve distribütörlerinin 2 Şubat'ta, opioid ilacının yan etkileri yüzünden davalı olduğu Kızılderili kabilelerine 665 milyon dolar ödeyeceği belirtilmişti.
İlaç üreticisi daha önce vardığı uzlaşmalar gereği, binlerce yerel yönetime ve eyaletlere 9 yılda 5 milyar dolar, distribütörleri ise 18 yılda 21 milyar dolar ödeyecek.
Federal hükûmet kayıtlarına göre, ABD’de 2001’den bu yana opioid ilaçlarının kötü kullanımından dolayı yarım milyon insanın hayatını kaybettiği belirtiliyor.
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