https://tr.sputniknews.com/20220420/johnson--johnson-abdnin-alabama-eyaletine-276-milyon-dolar-odeyecek-1055723652.html
Johnson & Johnson, ABD'nin Alabama eyaletine 276 milyon dolar ödeyecek
Johnson & Johnson, ABD'nin Alabama eyaletine 276 milyon dolar ödeyecek
ABD'nin Alabama eyaletindeki davada opioid ilacının zararlarından dolayı ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson'ın 276 milyon dolar ödemeyi kabul etti. 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T23:15+0300
2022-04-20T23:15+0300
2022-04-20T23:14+0300
dünya
johnson&johnson
ağrı kesici
dolar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1055143590_0:0:1139:640_1920x0_80_0_0_82156e12f0ffcf5dbe21c2e654030f9e.png
Alabama Eyalet Başsavcısı Steve Marshall yaptığı açıklamada, J&J ve distribütörleri McKesson ve Endo Pharmaceutical firmalarıyla, ağrı kesici özelliğe sahip opioid ilacının yan etkileri nedeniyle 276 milyon dolarlık uzlaşma metni üzerinde anlaştıklarını duyurdu.Anlaşma haberi, Batı Virginia'nın J&J ile yaptığı 99 milyon dolarlık uzlaşma kararından bir gün sonra gelirken Başsavcısı Marshall, uzlaşmanın Alabama'ya opioid ilacından etkilenen toplulukların tedavisi için fon desteği sağlayacağını ifade etti.Anlaşmaya göre J&J bu yıl devlete 70,3 milyon dolar, Endo 25 milyon dolar, McKesson ise 9 yıl içinde 141 milyon dolar ödeyecek.J&J ve distribütörlerinin 2 Şubat'ta, opioid ilacının yan etkileri yüzünden davalı olduğu Kızılderili kabilelerine 665 milyon dolar ödeyeceği belirtilmişti.İlaç üreticisi daha önce vardığı uzlaşmalar gereği, binlerce yerel yönetime ve eyaletlere 9 yılda 5 milyar dolar, distribütörleri ise 18 yılda 21 milyar dolar ödeyecek.Federal hükûmet kayıtlarına göre, ABD’de 2001’den bu yana opioid ilaçlarının kötü kullanımından dolayı yarım milyon insanın hayatını kaybettiği belirtiliyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1055143590_141:0:994:640_1920x0_80_0_0_61087e11945e2345dd3f6c57e4232276.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
johnson&johnson, ağrı kesici, dolar
Johnson & Johnson, ABD'nin Alabama eyaletine 276 milyon dolar ödeyecek
Abone ol
ABD'nin Alabama eyaletindeki davada opioid ilacının zararlarından dolayı ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson'ın 276 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
Alabama Eyalet Başsavcısı Steve Marshall yaptığı açıklamada, J&J ve distribütörleri McKesson ve Endo Pharmaceutical firmalarıyla, ağrı kesici özelliğe sahip opioid ilacının yan etkileri nedeniyle 276 milyon dolarlık uzlaşma metni üzerinde anlaştıklarını duyurdu.
Anlaşma haberi, Batı Virginia'nın J&J ile yaptığı 99 milyon dolarlık uzlaşma kararından bir gün sonra gelirken Başsavcısı Marshall, uzlaşmanın Alabama'ya opioid ilacından etkilenen toplulukların tedavisi için fon desteği sağlayacağını ifade etti.
Anlaşmaya göre J&J bu yıl devlete 70,3 milyon dolar, Endo 25 milyon dolar, McKesson ise 9 yıl içinde 141 milyon dolar ödeyecek.
J&J ve distribütörlerinin 2 Şubat'ta, opioid ilacının yan etkileri yüzünden davalı olduğu Kızılderili kabilelerine 665 milyon dolar ödeyeceği belirtilmişti.
İlaç üreticisi daha önce vardığı uzlaşmalar gereği, binlerce yerel yönetime ve eyaletlere 9 yılda 5 milyar dolar, distribütörleri ise 18 yılda 21 milyar dolar ödeyecek.
Federal hükûmet kayıtlarına göre, ABD’de 2001’den bu yana opioid ilaçlarının kötü kullanımından dolayı yarım milyon insanın hayatını kaybettiği belirtiliyor.