https://tr.sputniknews.com/20220420/kgmden-ogs-cihaz-bedellerine-iliskin-aciklama-bahsedilen-ucret-depozito-degil-cihaz-bedelidir-1055709329.html
KGM'den OGS cihaz bedellerine ilişkin açıklama: Bahsedilen ücret depozito değil, cihaz bedelidir
KGM'den OGS cihaz bedellerine ilişkin açıklama: Bahsedilen ücret depozito değil, cihaz bedelidir
Karayolları Genel Müdürlüğü açıklamasında, "Kamuoyunda yer alan OGS depozito bedellerinin iade edilmeyeceğine dair haberde bahsedilen depozito bedeli olmayıp... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T15:10+0300
2022-04-20T15:10+0300
2022-04-20T15:25+0300
otomatik geçiş sistemi (ogs)
türkiye
karayolları genel müdürlüğü
depozito
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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), otomatik geçiş sistemi (OGS) depozito bedellerinin iade edilmeyeceğine dair habere yanıt vererek, bahsedilen ücretin OGS cihaz bedeli olduğunu ve bu cihazların geçiş sürecinde ücretsiz olarak hızlı geçiş sistemi (HGS) cihazı ile değiştirildiğini bildirdi.KGM'den yapılan açıklamada, OGS cihaz bedellerine ilişkin bilgi paylaşıldı.Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırılarak geçişlerin sadece HGS üzerinden yapılacağının kamuoyuna açıklandığı ve 31 Mart 2022 tarihinde bu uygulamanın yürürlüğe girdiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://tr.sputniknews.com/20220420/40-dolarlik-ogs-depozitosu-iade-edilmeyecek-1055696270.html
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otomatik geçiş sistemi (ogs), karayolları genel müdürlüğü, depozito
KGM'den OGS cihaz bedellerine ilişkin açıklama: Bahsedilen ücret depozito değil, cihaz bedelidir
15:10 20.04.2022 (güncellendi: 15:25 20.04.2022) Abone ol
Karayolları Genel Müdürlüğü açıklamasında, "Kamuoyunda yer alan OGS depozito bedellerinin iade edilmeyeceğine dair haberde bahsedilen depozito bedeli olmayıp, vatandaşlarımızın OGS cihazını alırken ödemiş oldukları OGS cihaz bedelidir" denildi.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), otomatik geçiş sistemi (OGS) depozito bedellerinin iade edilmeyeceğine dair habere yanıt vererek, bahsedilen ücretin OGS cihaz bedeli olduğunu ve bu cihazların geçiş sürecinde ücretsiz olarak hızlı geçiş sistemi (HGS) cihazı ile değiştirildiğini bildirdi.
KGM'den yapılan açıklamada, OGS cihaz bedellerine ilişkin bilgi paylaşıldı.
Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırılarak geçişlerin sadece HGS üzerinden yapılacağının kamuoyuna açıklandığı ve 31 Mart 2022 tarihinde bu uygulamanın yürürlüğe girdiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kamuoyunda yer alan OGS depozito bedellerinin iade edilmeyeceğine dair haberde bahsedilen depozito bedeli olmayıp, vatandaşlarımızın OGS cihazını alırken ödemiş oldukları OGS cihaz bedelidir. OGS cihazları 31 Mart 2022'ye kadar kullanılmış ve HGS'ye geçiş sürecinde HGS cihazı ile ücretsiz olarak değiştirilmiştir."