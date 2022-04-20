https://tr.sputniknews.com/20220420/kgmden-ogs-cihaz-bedellerine-iliskin-aciklama-bahsedilen-ucret-depozito-degil-cihaz-bedelidir-1055709329.html

KGM'den OGS cihaz bedellerine ilişkin açıklama: Bahsedilen ücret depozito değil, cihaz bedelidir

KGM'den OGS cihaz bedellerine ilişkin açıklama: Bahsedilen ücret depozito değil, cihaz bedelidir

Karayolları Genel Müdürlüğü açıklamasında, "Kamuoyunda yer alan OGS depozito bedellerinin iade edilmeyeceğine dair haberde bahsedilen depozito bedeli olmayıp... 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T15:10+0300

2022-04-20T15:10+0300

2022-04-20T15:25+0300

otomatik geçiş sistemi (ogs)

türkiye

karayolları genel müdürlüğü

depozito

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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), otomatik geçiş sistemi (OGS) depozito bedellerinin iade edilmeyeceğine dair habere yanıt vererek, bahsedilen ücretin OGS cihaz bedeli olduğunu ve bu cihazların geçiş sürecinde ücretsiz olarak hızlı geçiş sistemi (HGS) cihazı ile değiştirildiğini bildirdi.KGM'den yapılan açıklamada, OGS cihaz bedellerine ilişkin bilgi paylaşıldı.Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırılarak geçişlerin sadece HGS üzerinden yapılacağının kamuoyuna açıklandığı ve 31 Mart 2022 tarihinde bu uygulamanın yürürlüğe girdiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://tr.sputniknews.com/20220420/40-dolarlik-ogs-depozitosu-iade-edilmeyecek-1055696270.html

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otomatik geçiş sistemi (ogs), karayolları genel müdürlüğü, depozito