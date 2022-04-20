https://tr.sputniknews.com/20220420/kremlin-ukrayna-tarafina-baris-anlasmasi-taslagini-ilettik-top-onlarin-sahasinda--1055703595.html

Kremlin: Ukrayna tarafına barış anlaşması taslağını ilettik, top onların sahasında

Kremlin: Ukrayna tarafına barış anlaşması taslağını ilettik, top onların sahasında

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna tarafına görüşmeler sırasında kendi hazırladıkları barış anlaşması taslağını ilettiklerini ve artık Kiev’den yanıt... 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T13:00+0300

2022-04-20T13:00+0300

2022-04-20T14:26+0300

ukrayna krizi

kremlin

dmitriy peskov

rusya

ukrayna

wimbledon

viktor medvedçuk

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ile Ukrayna’nın üstünde çalıştıkları barış anlaşması metnine ilişkin, “Anlaşma tasladığımız şu an Ukrayna tarafına iletilmiş durumda. Söz konusu taslak, tamamıyla açık ve detaylandırılmış formüller içeriyor” dedi. Peskov, “Top, Ukraynalıların sahasında, yanıtlarını bekliyoruz” diye ekledi. Kremlin Sözcüsü, Ukrayna tarafından gelmesi gereken yanıt için bir son tarih belirlenip belirlenmediği sorusu üstüne ise, “Ne zaman cevap verecekleri Ukrayna tarafına bağlı” ifadelerini kullandı.Bununla beraber Peskov, ‘Ukrayna tarafının barış görüşmelerindeki çalışma dinamiklerinin, istedikleri kadar hızlı olmadığını’ yineledi ve “Ukraynalılar, görüşme sürecini hızlandırmaya pek meyilli görünmüyor” değerlendirmesini yaptı. Kremlin Sözcüsü, “Bu durum tabii ki görüşmelerin verimliliği bakımından çok kötü sonuçlar doğuruyor” diye devam etti.‘Rus tenisçilerin Wimbledon’dan men edilmesi kabul edilemez’Peskov, Wimbledon Tenis Turnuvası yönetiminin Rus tenisçilerin müsabakalara katılmaktan men etme kararının düşmanca olduğunu ifade etti: "Sporcuların bir tür siyasi önyargı ve entrikalara esir edilmesi, ülkemize karşı düşmanca eylemler kabul edilemez."Rusya’nın çok güçlü bir tenis ülkesi olduğu göz önünde bulundurulursa bu karardan müsabakaların zarar göreceğini kaydeden Peskov, tenisçilerin antrenmanlarına devam edip formlarını korumalarını diledi.Peskov, Medvedçuk'la ilgili durum hakkında yorum yapmayı reddettiKiev’de tutuklu olan Ukraynalı muhalif lider Viktor Medvedçuk’un takas edilmesi olasılığı konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilip kaydedilmediği ve Putin’in bu konuyla ilgili zorlaşan durumdan haberdar olup olmadığı sorularına karşılık da Peskov, “Bununla ilgili henüz bir şey söyleyemem” yanıtını verdi.‘Putin hastanedeki yaralı Rus askerlerini ziyaret edebilir’Peskov’a göre, Putin hastaneleri ziyaret edip Ukrayna’daki operasyon sırasında yaralanan askerleri ödüllendirebilir.‘Devlet başkanının programında böyle bir ziyaret var mı?’ sorusunu yanıtlayan Peskov, “Vakti geldiğinde bildireceğiz” ifadelerini kullandı.

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kremlin, dmitriy peskov, rusya, ukrayna, wimbledon, viktor medvedçuk