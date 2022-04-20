https://tr.sputniknews.com/20220420/kuzey-kibris-cumhurbaskani-ersin-tatar-hukumetin-istifasini-kabul-etti-1055713296.html
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hükümetin istifasını kabul etti
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hükümetin istifasını kabul etti
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, hükümetin istifasını kabul etti. 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T16:54+0300
2022-04-20T16:54+0300
2022-04-20T16:58+0300
ersin tatar
politika
kuzey kıbrıs
istifa
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Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Faiz Sucuoğlu arasındaki görüşme sona erdi.Tatar, yaptığı açıklamada, hükümetin istifasını kabul ettiğini bildirdi.Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Sucuoğlu'nun hazırladığı kabine listesini 21 Şubat'ta onaylamasının ardından Kuzey Kıbrıs'ta 38. hükümet kurulmuştu.
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ersin tatar, kuzey kıbrıs, istifa
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hükümetin istifasını kabul etti
16:54 20.04.2022 (güncellendi: 16:58 20.04.2022) Abone ol
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, hükümetin istifasını kabul etti.
Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Faiz Sucuoğlu arasındaki görüşme sona erdi.
Tatar, yaptığı açıklamada, hükümetin istifasını kabul ettiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Sucuoğlu'nun hazırladığı kabine listesini 21 Şubat'ta onaylamasının ardından Kuzey Kıbrıs'ta 38. hükümet kurulmuştu.