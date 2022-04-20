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Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hükümetin istifasını kabul etti
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hükümetin istifasını kabul etti
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, hükümetin istifasını kabul etti. 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T16:54+0300
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ersin tatar
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kuzey kıbrıs
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Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Faiz Sucuoğlu arasındaki görüşme sona erdi.Tatar, yaptığı açıklamada, hükümetin istifasını kabul ettiğini bildirdi.Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Sucuoğlu'nun hazırladığı kabine listesini 21 Şubat'ta onaylamasının ardından Kuzey Kıbrıs'ta 38. hükümet kurulmuştu.
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ersin tatar, kuzey kıbrıs, istifa

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hükümetin istifasını kabul etti

16:54 20.04.2022 (güncellendi: 16:58 20.04.2022)
© AACumhurbaşkanı Ersin Tatar
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© AA
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Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, hükümetin istifasını kabul etti.
Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Faiz Sucuoğlu arasındaki görüşme sona erdi.
Tatar, yaptığı açıklamada, hükümetin istifasını kabul ettiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Sucuoğlu'nun hazırladığı kabine listesini 21 Şubat'ta onaylamasının ardından Kuzey Kıbrıs'ta 38. hükümet kurulmuştu.
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