https://tr.sputniknews.com/20220420/kuzey-kibris-cumhurbaskani-ersin-tatar-hukumetin-istifasini-kabul-etti-1055713296.html

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hükümetin istifasını kabul etti

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hükümetin istifasını kabul etti

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, hükümetin istifasını kabul etti. 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T16:54+0300

2022-04-20T16:54+0300

2022-04-20T16:58+0300

ersin tatar

politika

kuzey kıbrıs

istifa

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Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Faiz Sucuoğlu arasındaki görüşme sona erdi.Tatar, yaptığı açıklamada, hükümetin istifasını kabul ettiğini bildirdi.Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Sucuoğlu'nun hazırladığı kabine listesini 21 Şubat'ta onaylamasının ardından Kuzey Kıbrıs'ta 38. hükümet kurulmuştu.

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ersin tatar, kuzey kıbrıs, istifa