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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220420/lavrov-cavusoglu-ile-telefonda-gorustu--1055712926.html
Lavrov, Çavuşoğlu ile telefonda görüştü
Lavrov, Çavuşoğlu ile telefonda görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T16:47+0300
2022-04-20T17:03+0300
sergey lavrov
ukrayna krizi
mevlüt çavuşoğlu
rusya
türkiye
ukrayna
telefon görüşmesi
görüşme
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu'nun Lavrov ile görüşmesinde Ukrayna konusundaki güncel gelişmeler ele alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220420/canli-anlatim-ukrayna-rusyanin-anlasma-taslagini-inceleyecegiz-1055712310.html
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sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu, rusya, türkiye, ukrayna, telefon görüşmesi, görüşme

Lavrov, Çavuşoğlu ile telefonda görüştü

16:47 20.04.2022 (güncellendi: 17:03 20.04.2022)
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı / Fotoğraf bankasına girRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu'nun Lavrov ile görüşmesinde Ukrayna konusundaki güncel gelişmeler ele alındı.
Mariupol - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
Ukrayna krizi
CANLI ANLATIM| Ukrayna: Rusya'nın anlaşma taslağını inceleyeceğiz
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