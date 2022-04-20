https://tr.sputniknews.com/20220420/lavrov-cavusoglu-ile-telefonda-gorustu--1055712926.html

Lavrov, Çavuşoğlu ile telefonda görüştü

Lavrov, Çavuşoğlu ile telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T16:47+0300

2022-04-20T16:47+0300

2022-04-20T17:03+0300

sergey lavrov

ukrayna krizi

mevlüt çavuşoğlu

rusya

türkiye

ukrayna

telefon görüşmesi

görüşme

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu'nun Lavrov ile görüşmesinde Ukrayna konusundaki güncel gelişmeler ele alındı.

https://tr.sputniknews.com/20220420/canli-anlatim-ukrayna-rusyanin-anlasma-taslagini-inceleyecegiz-1055712310.html

rusya

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sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu, rusya, türkiye, ukrayna, telefon görüşmesi, görüşme