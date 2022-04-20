https://tr.sputniknews.com/20220420/lavrov-cavusoglu-ile-telefonda-gorustu--1055712926.html
Lavrov, Çavuşoğlu ile telefonda görüştü
Lavrov, Çavuşoğlu ile telefonda görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T16:47+0300
2022-04-20T16:47+0300
2022-04-20T17:03+0300
sergey lavrov
ukrayna krizi
mevlüt çavuşoğlu
rusya
türkiye
ukrayna
telefon görüşmesi
görüşme
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu'nun Lavrov ile görüşmesinde Ukrayna konusundaki güncel gelişmeler ele alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220420/canli-anlatim-ukrayna-rusyanin-anlasma-taslagini-inceleyecegiz-1055712310.html
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sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu, rusya, türkiye, ukrayna, telefon görüşmesi, görüşme
Lavrov, Çavuşoğlu ile telefonda görüştü
16:47 20.04.2022 (güncellendi: 17:03 20.04.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu'nun Lavrov ile görüşmesinde Ukrayna konusundaki güncel gelişmeler ele alındı.