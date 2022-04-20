https://tr.sputniknews.com/20220420/lavrovdan-cavusogluna-muzakerelerin-sonucu-tamamen-ukraynaya-bagli-1055718526.html

Lavrov'dan Çavuşoğlu'na: Müzakerelerin sonucu, tamamen Ukrayna'ya bağlı

Lavrov'dan Çavuşoğlu'na: Müzakerelerin sonucu, tamamen Ukrayna'ya bağlı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin sonucunun... 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T19:26+0300

2022-04-20T19:26+0300

2022-04-20T19:32+0300

ukrayna krizi

mevlüt çavuşoğlu

sergey lavrov

ukrayna krizi

telefon görüşmesi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Lavrov-Çavuşoğlu görüşmesi hakkında yapılan açıklamada, "Rusya-Ukrayna müzakere sürecinin perspektiflerine ilişkin olarak, Rusya'nın değişmez ilkesel tutumu teyit edildi: Müzakerelerin sonucu, tamamen Kiev'in meşru taleplerimizi dikkate almaya hazır olup olmadığına bağlı" ifadelerine yer verildi.Lavrov ve Çavuşoğlu'nun Ukrayna'daki özel askeri harekat bağlamında sahadaki, özellikle de Mariupol çevresindeki durum hakkında görüş alışverişi yaptığını aktaran bakanlık, "Rus tarafı, askeri faaliyetlerin yürütüldüğü bölgelerdeki ağır insani durumun tüm sorumluluğunun, sivil nüfusu canlı kalkan olarak kullanan ve Rus ordusu tarafından düzenli olarak açılan insani koridorları kullanmayı reddeden Ukraynalı aşırı sağcı milliyetçi taburlara ait olduğunu bir kez daha vurguladı" dedi.Taraflar, yabancılar da dahil sivillerin güvenliğinin sağlanması konusunda diplomatik ve askeri kurumlar tarafından atılabilecek olası ortak adımları da istişare ederken Çavuşoğlu, Mariupol'deki bir camide militanlar tarafından alıkoyulan rehinelerin serbest bırakılmasında Rus özel kuvvetlerinin sunduğu katkı için mevkidaşına minnettarlığını ifade etti.

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mevlüt çavuşoğlu, sergey lavrov, ukrayna krizi, telefon görüşmesi