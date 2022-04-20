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Londra'da 'Bina dış cephelerinin yangına dayanıklı hale getirilmemesi konusunda mağduriyet' eylemi
Londra'da 'Bina dış cephelerinin yangına dayanıklı hale getirilmemesi konusunda mağduriyet' eylemi
İngiltere’de kiracılar, konutların dış cephe kaplamalarının yangına karşı dayanıklı hale getirilmesi konusunda mağdur bırakıldıkları gerekçesiyle hükümeti... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T21:27+0300
2022-04-20T21:27+0300
dünya
londra
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İngiltere’nin başkenti Londra’da kiracılar, yıllardır yaşadıkları konutların dış cephe kaplamalarının yangına karşı dayanıklı hale getirilmesi konusunda mağdur bırakıldıklarını belirterek, hükümeti protesto etti. Parlamento Meydanı yakınındaki Aziz George heykeli önünde toplanan onlarca uzun vadeli kira sözleşmesi sahibi, İngiliz hükümeti tarafından eski binaların yangın riskine karşı güçlendirilmesi konusunda yalnız bırakılmaktan şikayet etti.
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londra, eylem, yangın

Londra'da 'Bina dış cephelerinin yangına dayanıklı hale getirilmemesi konusunda mağduriyet' eylemi

21:27 20.04.2022
© AALondra’da kiracılar hükümeti protesto etti: Dış cephe kaplamalarının yangına karşı dayanıklı hale getirilmesi konusunda mağduruz
Londra’da kiracılar hükümeti protesto etti: Dış cephe kaplamalarının yangına karşı dayanıklı hale getirilmesi konusunda mağduruz - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© AA
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İngiltere’de kiracılar, konutların dış cephe kaplamalarının yangına karşı dayanıklı hale getirilmesi konusunda mağdur bırakıldıkları gerekçesiyle hükümeti protesto etti.
İngiltere’nin başkenti Londra’da kiracılar, yıllardır yaşadıkları konutların dış cephe kaplamalarının yangına karşı dayanıklı hale getirilmesi konusunda mağdur bırakıldıklarını belirterek, hükümeti protesto etti.

Parlamento Meydanı yakınındaki Aziz George heykeli önünde toplanan onlarca uzun vadeli kira sözleşmesi sahibi, İngiliz hükümeti tarafından eski binaların yangın riskine karşı güçlendirilmesi konusunda yalnız bırakılmaktan şikayet etti.
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