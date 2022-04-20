https://tr.sputniknews.com/20220420/netflix-ilk-kez-abone-kaybetti-1055694624.html
Netflix 10 yıl sonra ilk kez abone kaybetti
Netflix 10 yıl sonra ilk kez abone kaybetti
Küresel internet televizyon ağı Netflix'in abone sayısı, 2022'nin ilk çeyreğinde 200 bin kişilik azalış gösterdi. Netflix, abone sayında 10 yılı aşkın süredir... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T03:35+0300
2022-04-20T03:35+0300
2022-04-20T03:35+0300
yaşam
netflix
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abonelik
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Küresel internet televizyon ağı Netflix'in abone sayısı, 2022'nin ilk çeyreğinde 200 bin kişilik azalış gösterdi.Netflix, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.Buna göre, şirketin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artışla 7,9 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, geçen yılın aynı döneminde 7,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti.Şirketin net karı ise ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalışla 1,6 milyar dolara geriledi. Netflix'in geçen yılın ilk çeyreğindeki net karı 1,7 milyar dolar olmuştu.Firmanın hisse başına düşen karı da aynı dönemde 3,75 dolardan 3,53 dolara indi.Abone sayısında 10 yılı aşkın süredir ilk kez düşüş yaşandıNetflix'in abone sayısı ise yılın ilk çeyreğinde 200 bin kişilik azalış gösterdi. Bu dönemde Netflix'in abone sayısının 2,5 milyon kişi artması bekleniyordu.Mart ayı başında Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonra Rusya'daki hizmetini askıya alma kararı Netflix için 700 bin üyenin kaybıyla sonuçlandı.Netflix'in dünya genelindeki toplam abone sayısı 221,6 milyon oldu.En son Ekim 2011'de abone kaybı bildiren Netflix, abone kaybının yılın ikinci çeyreğinde de devam etmesinin ve söz konusu kaybın 2 milyonu bulmasının beklendiğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220407/netflixten-zam-yaniti-ama-bir-sor-neden-1055378132.html
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Netflix 10 yıl sonra ilk kez abone kaybetti
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Küresel internet televizyon ağı Netflix'in abone sayısı, 2022'nin ilk çeyreğinde 200 bin kişilik azalış gösterdi. Netflix, abone sayında 10 yılı aşkın süredir ilk kez düşüş yaşamış oldu. Bu dönemde Netflix'in abone sayısının 2,5 milyon kişi artması bekleniyordu.
Küresel internet televizyon ağı Netflix'in abone sayısı, 2022'nin ilk çeyreğinde 200 bin kişilik azalış gösterdi.
Netflix, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.
Buna göre, şirketin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artışla 7,9 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, geçen yılın aynı döneminde 7,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti.
Şirketin net karı ise ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalışla 1,6 milyar dolara geriledi. Netflix'in geçen yılın ilk çeyreğindeki net karı 1,7 milyar dolar olmuştu.
Firmanın hisse başına düşen karı da aynı dönemde 3,75 dolardan 3,53 dolara indi.
Abone sayısında 10 yılı aşkın süredir ilk kez düşüş yaşandı
Netflix'in abone sayısı ise yılın ilk çeyreğinde 200 bin kişilik azalış gösterdi. Bu dönemde Netflix'in abone sayısının 2,5 milyon kişi artması bekleniyordu.
Mart ayı başında Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonra Rusya'daki hizmetini askıya alma kararı Netflix için 700 bin üyenin kaybıyla sonuçlandı.
Netflix'in dünya genelindeki toplam abone sayısı 221,6 milyon oldu.
En son Ekim 2011'de abone kaybı bildiren Netflix, abone kaybının yılın ikinci çeyreğinde de devam etmesinin ve söz konusu kaybın 2 milyonu bulmasının beklendiğini kaydetti.