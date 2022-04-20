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Netflix'ten yeni adım: Daha düşük fiyatlarla reklamlı izleme seçeneği geliyor
Netflix'ten yeni adım: Daha düşük fiyatlarla reklamlı izleme seçeneği geliyor
Popüler çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix, daha düşük abonelik fiyatları için platformda reklamları devreye sokmayı planlıyor. Şirket yönetimi... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T10:44+0300
2022-04-20T10:44+0300
yaşam
netflix
şifre
netflix şifre
paylaşım
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Netflix'in kurucu ortağı ve CEO'su Reed Hastings, uygulamaya reklam yerleştirme önerilerini yıllarca reddetti.Ancak Hasting, dün yaptığı açıklamada, şirketin 'tüketici tercihi olarak reklamlarla daha düşük fiyatlar sunmaya oldukça açık olduğunu' söyledi.Daha önce reklamlara karşı çıkan yönetim, platformun reklam içerikli versiyonunun daha düşük bir ücret ödemek isteyen ve reklama karşı toleranslı tüketiciler için 'çok mantıklı' olduğunu düşünüyor. Daha fazla abone kazanabilmek adına Netflix, içeriklere yönelik harcamaları artırdı. Dolayısıyla şirket, bu durumu abonelik ücretlerine yansıttı. Bu fiyat değişikliklerin kısa vadede firma gelirlerini artırdığı ancak ABD ve Kanada’da 600 bin abone kaybının yaşanmasına neden olduğu anlaşıldı.Şifre paylaşımına da kısıtlama getirmeyi planlayan ve bu konuda bir pilot uygulamayı Şili, Kosta Rika ve Peru'da devreye sokan şirket, aboneliklerdeki azalmanın nedeni olarak yaygın şifre paylaşımı, enflasyon ve Rusya'nın Ukrayna'da devam eden operasyonunu gösteriyor. Dünya genelinde 200 milyondan fazla abonesi olan platforumun, Türkiye'de ise 3.5 milyonu aşkın ücretli abonesi bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220317/netflixte-hane-halki-disindakilerle-sifresini-paylasanlar-icin-ekstra-ucret-yolda-1054798855.html
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netflix, şifre, netflix şifre, paylaşım

Netflix'ten yeni adım: Daha düşük fiyatlarla reklamlı izleme seçeneği geliyor

10:44 20.04.2022
© REUTERS / Dado RuvicNetflix
Netflix - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Popüler çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix, daha düşük abonelik fiyatları için platformda reklamları devreye sokmayı planlıyor. Şirket yönetimi, bunun daha düşük fiyatlarla abonelik isteyenler için 'çok mantıklı' olduğunu savunuyor.
Netflix'in kurucu ortağı ve CEO'su Reed Hastings, uygulamaya reklam yerleştirme önerilerini yıllarca reddetti.
Ancak Hasting, dün yaptığı açıklamada, şirketin 'tüketici tercihi olarak reklamlarla daha düşük fiyatlar sunmaya oldukça açık olduğunu' söyledi.
Daha önce reklamlara karşı çıkan yönetim, platformun reklam içerikli versiyonunun daha düşük bir ücret ödemek isteyen ve reklama karşı toleranslı tüketiciler için 'çok mantıklı' olduğunu düşünüyor.
Daha fazla abone kazanabilmek adına Netflix, içeriklere yönelik harcamaları artırdı. Dolayısıyla şirket, bu durumu abonelik ücretlerine yansıttı. Bu fiyat değişikliklerin kısa vadede firma gelirlerini artırdığı ancak ABD ve Kanada’da 600 bin abone kaybının yaşanmasına neden olduğu anlaşıldı.
Şifre paylaşımına da kısıtlama getirmeyi planlayan ve bu konuda bir pilot uygulamayı Şili, Kosta Rika ve Peru'da devreye sokan şirket, aboneliklerdeki azalmanın nedeni olarak yaygın şifre paylaşımı, enflasyon ve Rusya'nın Ukrayna'da devam eden operasyonunu gösteriyor.
Dünya genelinde 200 milyondan fazla abonesi olan platforumun, Türkiye'de ise 3.5 milyonu aşkın ücretli abonesi bulunuyor.
Netflix - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
YAŞAM
Netflix'te hane halkı dışındakilerle şifresini paylaşanlar için ekstra ücret yolda
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