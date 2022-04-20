https://tr.sputniknews.com/20220420/netflixten-yeni-adim-daha-dusuk-fiyatlarla-reklamli-izleme-secenegi-geliyor-1055698285.html

Netflix'ten yeni adım: Daha düşük fiyatlarla reklamlı izleme seçeneği geliyor

Netflix'ten yeni adım: Daha düşük fiyatlarla reklamlı izleme seçeneği geliyor

Popüler çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix, daha düşük abonelik fiyatları için platformda reklamları devreye sokmayı planlıyor. Şirket yönetimi... 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T10:44+0300

2022-04-20T10:44+0300

2022-04-20T10:44+0300

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netflix şifre

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Netflix'in kurucu ortağı ve CEO'su Reed Hastings, uygulamaya reklam yerleştirme önerilerini yıllarca reddetti.Ancak Hasting, dün yaptığı açıklamada, şirketin 'tüketici tercihi olarak reklamlarla daha düşük fiyatlar sunmaya oldukça açık olduğunu' söyledi.Daha önce reklamlara karşı çıkan yönetim, platformun reklam içerikli versiyonunun daha düşük bir ücret ödemek isteyen ve reklama karşı toleranslı tüketiciler için 'çok mantıklı' olduğunu düşünüyor. Daha fazla abone kazanabilmek adına Netflix, içeriklere yönelik harcamaları artırdı. Dolayısıyla şirket, bu durumu abonelik ücretlerine yansıttı. Bu fiyat değişikliklerin kısa vadede firma gelirlerini artırdığı ancak ABD ve Kanada’da 600 bin abone kaybının yaşanmasına neden olduğu anlaşıldı.Şifre paylaşımına da kısıtlama getirmeyi planlayan ve bu konuda bir pilot uygulamayı Şili, Kosta Rika ve Peru'da devreye sokan şirket, aboneliklerdeki azalmanın nedeni olarak yaygın şifre paylaşımı, enflasyon ve Rusya'nın Ukrayna'da devam eden operasyonunu gösteriyor. Dünya genelinde 200 milyondan fazla abonesi olan platforumun, Türkiye'de ise 3.5 milyonu aşkın ücretli abonesi bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20220317/netflixte-hane-halki-disindakilerle-sifresini-paylasanlar-icin-ekstra-ucret-yolda-1054798855.html

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netflix, şifre, netflix şifre, paylaşım